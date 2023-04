Supermercati aperti o chiusi a Roma e nel Lazio a Pasqua 2023? Orari e info

I supermercati saranno aperti o chiusi a Roma e nel Lazio per Pasqua? E’ questa una delle domandi più ricorrenti – e tra le più cliccate sul web – in questi giorni. Del resto, quando ci sono giornate di festa, capita sempre di dover ‘correre’ a comprare qualcosa che ci siamo proprio dimenticati. Non sempre però, come capita a Natale, a Santo Stefano o per il 1 gennaio e in generale per le altre festività, le strutture commerciali restano aperte. Tra questi il dubbio delle persone riguarda soprattutto i supermercati: vediamo dunque quelli che resteranno aperti in occasione della Pasqua 2023.

Supermercati Roma e Provincia aperti domenica 9 aprile 2023

Vediamo allora quali attività resteranno aperte domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua. Nel nostro elenco abbiamo considerato gli orari delle attività presenti, in questo caso i supermercati, all’interno dei maggiori centri commerciali di Roma e dintorni. Vi ricordiamo sempre di controllare direttamente contattando il punto vendita per eventuali cambiamenti. L’elenco verrà aggiornato in caso di modifiche o inserimento nuove attività.

Dima Shopping Center Bufalotta aperto a Pasqua e Pasquetta

Resterà aperto a Pasqua il centro commerciale alla Bufalotta nell’omonima via al civico 548. A Pasqua il supermercato Carrefour resterà aperto con orario 8.00-21-00 lo stesso che sarà poi osservato l’indomani giorno di Pasquetta.

La Romanina chiuso a Pasqua e Pasquetta

Sabato 8 aprile il Centro sarà aperto dalle 9:30 alle 20 mentre Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile il Centro resterà chiuso.

Roma Est

Chiuso a Pasqua, aperto invece a Pasquetta.

Cinecittà 2

Chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta.

Parco da Vinci e The WoW side Center a Fiumicino Pasqua e Pasquetta

Per quanto riguarda il Da Vinci Domenica 9 Aprile (Pasqua) il centro sarà chiuso mentre Lunedì 10 Aprile (Pasquetta) sarà aperto dalle 10:00 alle 21:00. Per quanto riguarda il secondo, il nuovo The WoW side Center (ex Parco Leonardo), la struttura resterà chiusa a Pasqua mentre sarà aperta a Pasquetta.

Orari Maximo Pasqua e Pasquetta 2023, negozi aperti e chiusi

A Maximo supermercati chiusi il giorno di Pasqua, così come gli altri negozi e i ristoranti con questi ultimi tuttavia che potrebbero aprire. A Pasquetta invece l’orario osservato sarà quello dalle 8.00 alle 22.00.



Centro commerciale Sedici Pini (Pomezia) chiuso a Pasqua e Pasquetta 2023

A Pomezia invece il centro commerciale Sedici Pini resterà chiuso sia nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, che in quello di Pasquetta, lunedì 10. Pertanto anche il supermercato Coop non sarà aperto al pubblico, così come i restanti negozi.

Orario Parco 51 (Pomezia) Pasqua e Pasquetta 2023

Nell’altro centro commerciale di Pomezia, Parco 51, a Pasqua negozi chiusi mentre il giorno successivo la struttura sarà regolarmente aperta.

Centri commerciali aperti Pasqua e Pasquetta 2023 a Roma e nel Lazio: elenco negozi e orari

Vediamo adesso gli altri centri commerciali con i relativi orari osservati in occasione di Pasqua e Pasquetta. Castel Romano Desginer Outlet rimarrà chiuso domenica mentre sarà aperto lunedì, invece Porta di Roma non aprirà né il 9 né il 10 aprile 2023. Presso I Granai supermercato aperto ma soltanto lunedì per Pasquetta (il resto del centro sarà chiuso domenica e lunedì).

