Negozi e supermercati aperti oggi, Santo Stefano 26 dicembre: ecco dove a Roma e nel Lazio

Negozi e supermarket. C’è un problema che attanaglia tutti coloro che si ritrovano nel bel mezzo delle feste natalizie con la necessità di rifocillare il proprio frigorifero dopo i grandi pranzi e le abbuffate in famiglia. Soprattutto nella giornata di oggi, a Santo Stefano, quando gli ospiti hanno ormai lasciato le nostre case dopo aver svaligiato cibo e vivande.

C’è bisogno di rimpinguare il frigo e le dispense, ma come fare dato che sono tutti in ferie? Per fortuna qualche commerciante sensibile alle esigenze decide però di rimanere aperto nella città di Roma. Dunque, niente paura, ecco la lista dei supermercati e dei negozi aperti per la giornata di oggi in cui poter fare compere e acquisti senza dover per forza aspettare l’inizio settimana. Vediamo insieme quali sono.

I supermercati e i negozi aperti oggi 26 dicembre 2021

Primo in classifica per operatività e servizi è sicuramente la catena di Supermercati Todis che anche oggi, in barba a tutte le feste, decide di rimanere aperto e servire i suoi clienti che decideranno di fargli visita. Certamente, abbiamo preso in considerazione la filiale di Via Squillace, 15, ma tutti i distributori dello stesso marchio resteranno aperti a partire da questa mattina e fino alle 13.00.

Anche il ben noto marchio Rinascente, che conquista sempre più clienti e territorio nella città di Roma, decide di rimanere aperto per le feste, a partire dalle ore 10.00 di questa mattina, pronto a servire i propri clienti fino all’ora di pranzo.

Il Supermercato Gran Risparmio di Torrevecchia in via Taggia 29 sarà un altro punto di riferimento importante per chi vorrà fare compere e spesa in questa giornata di festa. Sarà operativo dalla mattina, con orario dimezzato fino alle 13.00 con tanti prodotti freschi e di qualità come tutti i giorni del resto.

Negozi e Supermercati aperti? Vediamo quali

Un’altra sicurezza per la giornata di oggi è anche il Carrefour Express in via Tavolacci Carlo, n° 1. La grande catena rispetta l’orario tradizionale senza tagli o dimezzamenti. I suoi negozi, infatti, saranno disponibili dalle prime ore della mattinata sino alle 20.00 di questa sera.

Billa Supermercati in Viale Isacco Newton neppure ha deciso di lasciarsi sfuggire questa imperdibile occasione di essere tra i pochi a poter servire i propri clienti durane i giorni di festa. Sarà aperto per tutto la giornata fino alle ore 20.00 con tanti prodotti e marchi per i proprio clienti.

Il Supermercato e Discount Ingrande Piazza San Giovanni Battista De La Salle non ci pensa due volte a far concorrenza agli altri marchi, e lo fa in grande stile. Sarà aperto dalle 10.00 di questa mattina e con orario consueto sino alle 20.00 per garantire accesso ai clienti a tutte le ore della giornata, e senza fretta.

Infine, non poteva di certo mancare all’appello di oggi la ben nota catena Conad City, con una vasta miriade di negozi estesi su tutto il territori. Come riferimento, abbiamo preso quello di Via di Santa Croce in Gerusalemme, 14. Orario dimezzato, dalla mattina fino alle 13.30 a disposizione dei suoi clienti di fiducia,