Centri commerciali e supermercati aperti a Roma e nel Lazio il 1 maggio? | Orari 2024

Primo maggio, festa dei lavoratori ma non per tutti. Ogni anno sono diverse le strutture commerciali che scelgono di restare aperte al pubblico garantendo comunque un servizio ai cittadini: che dire della situazione a Roma e nel Lazio? Ecco la guida completa (2024) con tutte le informazioni aggiornate.

Dove andare e cosa fare il 1 maggio? E’ questa una delle domande più ricercate come del resto capita spesso in concomitanza con i giorni di Festa. Tradizionalmente, in particolare per la Festa dei Lavoratori (che quest’anno capita di mercoledì), le possibilità sono davvero tante: a Roma ad esempio è il giorno del concertone, ma ci sono poi tanti altri eventi organizzati qua e là per la città. In molti opteranno poi per le classiche gire fuori porta – tempo permettendo – o per l’altrettanto immancabile grigliata.

Ma attenzione anche al “piano B”: ovvero una passeggiata e qualche momento di relax nei centri commerciali, considerando che molti sono peraltro all’aperto. Cerchiamo dunque di capire chi resterà aperto e chi no.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture. Inoltre la guida potrebbe essere aggiornata a ridosso della festività in oggetto.

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio il 1 maggio: elenco completo

Ogni data cerchiata in rosso nel calendario ha infatti una storia a sé. Ad esempio a Pasqua praticamente la totalità delle attività commerciali è rimasta chiusa al pubblico mentre a Pasquetta la maggioranza ha riaperto, seppur con qualche eccezione. Stesso scenario il 25 aprile, altra giornata infrasettimanale come quella del 1 maggio anche se capitata di giovedì. Ad ogni modo ecco di seguito riportato l’elenco di alcune tra le principali strutture commerciali di Roma e del Lazio che resteranno aperte (o viceversa chiuse) per la festa dei Lavoratori:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto 10.00-20-00

Shopping Village (Roma): Aperto

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

I Granai (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Maximo (Roma): Aperto. Negozi: 10-21; Ristoranti: 10-23; PAM: 8-22; Primark: 9-22

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto. Negozi: 10-21; Food: 10-22; Ipermercato: CHIUSO

Roma Est (Roma): Chiuso. Possibile apertura facoltativa per ipermercato, cinema e ristoranti. Contattare le singole attività per informazioni

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Aperto. Galleria 10-20, ipermercato 7.30-21

Torresina (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Salario Center (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Happio (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Domus (Roma): Non specificato, consultare il sito web ufficiale

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Centro aperto ma Ikea chiuso

Sedici Pini (Pomezia): Chiuso

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Centro Commerciale Aprilia 2 (Aprilia): Aperto. Negozi: 9-20, Food: 9-21, Ipermercato: 8.30-20

Supermercati aperti per la Festa dei lavoratori a Roma e nel Lazio: elenco 2024

Vediamo adesso invece il capitolo dei supermercati. I negozi, come accaduto per il 25 aprile (o prima ancora per Pasqua/Pasquetta) potrebbero osservare un orario ridotto o comunque, considerando la festività, prevedere un’apertura differente rispetto al solito. Se però chiaramente avere un elenco di tutti i supermercati della Regione è praticamente impossibile (tanto meno della sola Capitale), ci vengono in aiuto i siti delle principali catene: cliccando infatti sul nome/marchio nella lista di seguito riportata e selezionando la data del 25 aprile 2024 (Festa della Liberazione) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: