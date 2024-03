Centri commerciali e supermercati nel Lazio, aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta? Gli orari

Pasqua e Pasquetta 2024, i centri commerciali resteranno aperti? Vediamo cosa hanno deciso le principali strutture della Regione Lazio. La guida.

Si avvicina il weekend di Pasqua che quest’anno coincide con il passaggio di consegne tra i mesi di marzo e aprile. Domenica 31 infatti si celebrerà una delle Feste più importanti per la tradizione cattolica mentre l’indomani sarà il giorno di Pasquetta o lunedì dell’Angelo, quello tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta. Non solo. In tanti decidono di approfittare della giornata di stop dal lavoro per concedersi qualche ora di relax in uno dei tanti centri commerciali presenti a Roma e nel Lazio. A patto che questi ultimi, chiaramente, restino aperti.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture. Inoltre l’articolo potrebbe essere aggiornato a ridosso della festività in oggetto.

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio per Pasqua

Intanto concentriamoci sulla giornata di Pasqua. A differenza di quanto accaduto ad esempio con l’ultima data rossa da calendario, quella della Befana dove praticamente tutte le strutture commerciali erano rimaste aperte al pubblico, per domenica 31 marzo lo scenario sarà del tutto differente. Sì perché sarà davvero complicato trovare qualche centro commerciale aperto. Diverso invece il discorso per i supermercati – anche quelli presenti nei centri – che invece potrebbero rimanere aperti. Ad ogni modo passiamo in rassegna le principali strutture presenti nel Lazio:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Chiuso

Shopping Village (Roma): Non specificato, consultare il sito

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito

I Granai (Roma): Chiuso

La Romanina (Roma): Chiuso

Cinecittà 2 (Roma): Chiuso

Maximo (Roma): Non specificato, consultare il sito

Euroma 2 (Roma Eur): Non specificato, consultare il sito

Roma Est (Roma): Non specificato, consultare il sito

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Chiuso, aperto solo ipermercato (8-20)

Torresina (Roma): Non specificato, consultare il sito

Salario Center (Roma): Non specificato, consultare il sito

Happio (Roma): Non specificato, consultare il sito

Domus (Roma): Chiuso

Parco da Vinci (Fiumicino): Chiuso

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Chiuso, aperte attività intrattenimento (consultare il sito)

Sedici Pini (Pomezia): Chiuso

Valmontone Outlet (Valmontone): Non specificato, consultare il sito

Centro Commerciale Aprilia 2: Chiuso

Centri commerciali aperti a Pasquetta nel Lazio: orari 2024

Passiamo adesso al giorno di Pasquetta, che quest’anno capita lunedì 1 aprile 2024. A differenza del giorno di Pasqua avremo gran parte delle strutture commerciali aperte nel Lazio: un’ottima alternativa dunque soprattutto se quella giornata (speriamo di no ovviamente) dovesse essere brutto tempo. Vediamo dunque chi resterà aperto e chi no:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Non specificato, consultare il sito

Shopping Village (Roma): Non specificato, consultare il sito

Porta di Roma (Roma): Non specificato, consultare il sito

I Granai (Roma): Chiuso – Aperto Panorama

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Non specificato

Maximo (Roma): Non specificato

Euroma 2 (Roma Eur): Non specificato

Roma Est (Roma): Non specificato

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Aperto

Torresina (Roma): Consultare il sito

Salario Center (Roma): Consultare il sito

Happio (Roma): Consultare il sito

Domus (Roma): Chiuso

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Consultare il sito

Valmontone Outlet (Valmontone): Consultare il sito

Centro Commerciale Aprilia 2: Consultare il sito

Supermercati aperti a Pasqua e a Pasquetta a Roma e nel Lazio: orari 31 marzo e 1 aprile

Chiudiamo la nostra rassegna sui supermercati. I negozi, come capita spesso in occasione delle festività, vengono presi letteralmente d’assalto per gli acquisti dell’ultimo minuto: e questo sia per il grande pranzo di Pasqua, sia per l’indomani dove in molti appronteranno l’immancabile “brace”. Ad ogni modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 31 marzo 2024 (Pasqua) o lunedì 1 aprile (Pasquetta) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: