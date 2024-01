Centri commerciali e supermercati nel Lazio, aperti o chiusi il 6 gennaio?

Ultima giornata di festa per queste vacanze di Natale 2023-2024. All’appello manca infatti ancora l’Epifania: cosa fare dunque nella giornata del 6 gennaio?

A Roma e nel Lazio saranno tantissimi gli eventi in programma: c’è chi dunque porterà i più piccoli a vedere il tradizionale arrivo della Befana, un passaggio che porta con sé come sempre dolciumi e l’immancabile carbone, e chi, invece, opterà per una passeggiate nei centri commerciali.

C’è da dire che in realtà una cosa non esclude l’altra dato che anche nei centri commerciali – vestiti doppiamente a festa considerando l’inizio dei saldi – non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla ‘vecchina’ che “tutte le feste si porta via“.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio per la Befana

Ecco allora cosa hanno deciso alcuni tra i principali centri commerciali della Capitale e del Lazio. Se il 1 gennaio avevamo avuto quasi tutte le strutture chiuse – ad eccezione dei servizi ludici e della ristorazione – per il 6 gennaio lo scenario sarà diametralmente opposto. Di seguito l’elenco:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto dalle 9.00 alle 20.00

Shopping Village (Roma): Aperto

Porta di Roma (Roma): Aperto

I Granai (Roma): Aperto

La Romanina (Roma): Aperto

Cinecittà 2 (Roma): Aperto

Maximo (Roma): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Euroma 2 (Roma Eur): Aperto dalle 10.00 alle 21.00

Roma Est (Roma): Aperto

Centro Commerciale Tor Vergata (Roma): Aperto

Torresina (Roma): Aperto

Salario Center (Roma): Aperto

Happio (Roma): Aperto

Domus (Roma): Aperto

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Aperto

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Centro Commerciale Aprilia 2: Aperto

Supermercati aperti il 6 gennaio 2024 nel Lazio

Vediamo adesso i supermercati. Per avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture presenti nella Capitale è possibile far riferimento ai siti ufficiali delle principali catene di negozi. In questo modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 6 gennaio 2024 , è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: