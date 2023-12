Centri commerciali e supermercati aperti (o chiusi) a Roma il 1 gennaio

Il 1 gennaio quest’anno capita di lunedì. Come per tutte le altre festività una delle domande più ricorrenti è quella relativa alle aperture (e alle chiusure) di negozi, centri commerciali e supermercati. Vediamo la situazione a Roma.

Smaltiti i ‘bagordi’ della notte di San Silvestro, in molti nella giornata del primo dell’anno decideranno di trascorrere qualche ora all’aria aperta oppure in qualche negozio, magari per una passeggiata rilassante dopo pranzo.

Come accaduto però per Natale e Santo Stefano molte strutture hanno deciso di rimanere chiuse al pubblico: cerchiamo di capire quali con questo articolo.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma il gennaio 2024

Quest’anno il Capodanno capita proprio all’inizio della settimana, posizionandosi a cavallo tra il weekend e il lunedì. I più fortunati sono riusciti a sfruttare il fine settimana lungo concedendosi magari un viaggio fuori porta o in una delle classiche destinazioni da sogno. Per chi invece è rimasto in città, in questo caso a Roma, le possibilità non sono di certo mancate. Ma che dire del primo dell’anno? Ecco cosa hanno deciso alcuni tra i principali centri commerciali della Capitale:

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Chiuso

Shopping Village (Roma): Non specificato

Porta di Roma (Roma): Chiuso

I Granai (Roma): Chiuso

La Romanina (Roma): Chiuso

Cinecittà 2 (Roma): Chiuso

Maximo (Roma): Chiuso

Euroma 2 (Roma Eur): Chiuso

Roma Est (Roma): Chiuso

Precisiamo che, in alcuni casi, ristorazione, cinema e supermercati (laddove presenti nelle varie gallerie commerciali), potrebbero osservare un’apertura facoltativa. Il consiglio è allora sempre il medesimo: visitare i canali ufficiali delle strutture per saperne di più.

Supermercati aperti a Capodanno a Roma

Diamo adesso uno sguardo ai supermercati. Se da un lato è impossibile avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture presenti nella Capitale, dall’altro possiamo fare riferimento ai siti ufficiali delle principali catene di negozi. In questo modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 1 gennaio 2024 , è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: