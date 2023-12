Negozi, supermercati e centri commerciali aperti o chiusi il 25 e il 26 dicembre a Roma e nel Lazio? Orari e info utili

Cosa resterà aperto a Roma e nel Lazio il giorno di Natale? E quello di Santo Stefano? Domande che ritornano ricorrenti in occasione di ogni festività.

Che si tratti della necessità di un acquisto last minute, oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, in tanti si stanno chiedendo chi rimarrà aperto tra negozi e centri commerciali.

Dando uno sguardo alle principali strutture commerciali della Capitale – ma anche della Provincia – c’è da dire che, a differenza di quanto accaduto lo scorso 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, molte hanno deciso di rimanere chiuse, almeno per Natale. Vediamo dunque cosa faranno le principali strutture commerciali della Capitale per le giornate del 25 e del 26 dicembre.

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Centri commerciali aperti (o chiusi) a Roma e nel Lazio a Natale

Quest’anno il giorno di Natale capita di lunedì. Il che significa, considerando anche Santo Stefano, che i più fortunati avranno la possibilità di sfruttare un lungo ponte per concedersi magari anche una breve vacanza. Ma per chi resterà in citta, cosa hanno deciso le principali strutture commerciali della Capitale ma anche di tutta l’area metropolitana? chi sarà aperto e chi no?

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Chiuso

Porta di Roma (Roma): Chiuso

I Granai (Roma): Chiuso

La Romanina (Roma): Chiuso

Cinecittà 2 (Roma): Chiuso

Maximo (Roma): Chiuso

Roma Est (Roma): Chiuso

Parco da Vinci (Fiumicino): Chiuso

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Chiuso

Sedici Pini (Pomezia): Chiuso

Valmontone Outlet (Valmontone): Chiuso

Centro Commerciale Aprilia 2: Chiuso

Santo Stefano: i centri commerciali che resteranno aperti a Roma e provincia

Passiamo al giorno di Santo Stefano, martedì. Per il 26 dicembre il discorso, rispetto al passato, è diverso rispetto al Natale. Sì perché mentre in precedenza la tendenza dei centri commerciali era quella di osservare un secondo giorno di chiusura consecutivo, quest’anno a Roma e provincia non mancheranno le strutture che, viceversa, decideranno di restare aperte al pubblico.

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto 10-20

Porta di Roma (Roma): Chiuso

I Granai (Roma): Chiuso

La Romanina (Roma): Chiuso

Cinecittà 2 (Roma): Chiuso

Maximo (Roma): Aperto 10-21

Roma Est (Roma): Chiuso

Parco da Vinci (Fiumicino): Chiuso

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Chiuso

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Centro Commerciale Aprilia 2 (Aprilia): Aperto

Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano a Roma e nel Lazio

Diamo adesso uno sguardo ai supermercati. Se da un lato è impossibile avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture presenti nella Capitale e in provincia, dall’altro possiamo fare riferimento ai siti ufficiali delle principali catene di negozi. In questo modo, cliccando sul supermercato e selezionando la data del 25 dicembre (o del 26, ndr) è possibile verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: