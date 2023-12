Centri commerciali e supermercati aperti oggi a Roma? Orari aperture 8 dicembre 2023

Centri commerciali e supermercati aperti oggi a Roma? I negozi saranno aperti o chiusi il l’8 dicembre 2023? La domanda torna puntuale a ripresentarsi come per ogni festività quando le attività commerciali sono chiamate a decidere se rimanere aperte al pubblico oppure no. Ecco cosa sappiamo.

L’ultima festività che ci ha portato ad analizzare le scelte del commercio romano è stata quella del 1 novembre scorso. E prima ancora quella di Ferragosto, che era stata condizionata tuttavia dall’esodo estivo che aveva portato la Capitale a svuotarsi. Viceversa, per Ognissanti, quasi tutte le strutture commerciali avevano deciso di restare aperte: ma cosa faranno invece i principali centri commerciali di Roma e dintorni nella giornata di oggi, 8 dicembre 2023?

Diamo dunque uno sguardo alla situazione delle prossime ore cercando di capire chi rimarrà aperto e chi no. Ecco dunque tutte le informazioni per la giornata di oggi, 8 dicembre 2023, festa dell’Immacolata.

Quali sono i centri commerciali aperti a Roma oggi venerdì 8 dicembre 2023, orari, elenco completo

Come per le ultime giornate di Festa – i più fortunati potranno sfruttare anche il ponte “lungo” per questi tre giorni – in molti decideranno di trascorrere la giornata in compagnia di amici e familiari. Tempo permettendo qualcuno ne approfitterà anche per una passeggiata in centro o per una gita fuori porta. Anche perché i borghi e le città si stanno addobbando in vista delle Feste adornandosi della tipica atmosfera natalizia.

Altri invece, approfittando di qualche ora di stacco dal lavoro, opteranno per una passeggiata nei centri commerciali, sfruttando, parlando della Capitale, l’ampia offerta di Roma e provincia che fornisce molteplici alternative. Tornando al Natale del resto la necessità di fare i regali incombe: ecco allora cosa hanno stabilito le strutture principali romane in merito all’apertura o meno e, nel primo caso, per ciò che riguarda gli orari.

Vi ricordiamo che, considerando possibili eventuali modifiche dell’ultima ora, è sempre consigliato contattare direttamente le strutture per sicurezza.

Porta di Roma aperto venerdì 8 dicembre

Ad ogni modo ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto. Il centro di Porta di Roma rimarrà aperto osservando l’orario dalle 10.00 alle 22.00.

I Granai aperto per la festa dell’Immacolata

Per quanto riguarda il centro commerciale I Granai 8 dicembre 2023 la struttura dovrebbe essere aperta: nella sezione orari e contatti infatti, come chiusura per le festività vengono indicate solamente le date del 25 e 26 dicembre e del successivo 1 gennaio. Di conseguenza il centro dovrebbe essere aperto al pubblico.

Orari Castel Romano Designer Outlet 8 dicembre 2023, centro commerciale aperto

Passiamo a Castel Romano, l’Outlet situato sulla Pontina tra Pomezia e Roma. Il centro rimarrà aperto l’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, con orario 10.00-20.00.

La Romanina aperta l’8 dicembre 2023

Passiamo al centro commerciale La Romanina. Anche in questo caso i negozi dovrebbero restare aperti con i consueti orari ovvero dalle 9.30 alle 20.00. Per quanto riguarda la ristorazione sul sito ufficiale viene riportata l’apertura fino alle 23.00 mentre il supermercato resterà aperto fino alle 21.00 (apertura alle 8.00).

Roma Est aperto per la Festa dell’Immacolata

Per quanto riguarda il centro commerciale Roma est galleria (apertura dalle 10.00 alle 21.00), Cinema, Food e ipermercato regolarmente aperti.

Cinecittà 2 aperto per l’8 dicembre

A Cinecittàdue i negozi resteranno aperti tutto il giorno. Salvo modifiche la galleria osserverà l’orario di apertura 10-20, il supermercato 7-21 e il bar ristorazione 8-20.

Orari Maximo Festa dell’Immacolata, negozi aperti o chiusi l’8 dicembre 2023?

Il centro commerciale Maximo sarà aperto venerdì 8 dicembre 2023. Gli orari dovrebbero essere i consueti: Galleria e negozi dalle 10 alle 21, ristoranti 10-23, Pam 8-22, Primark 9-22.