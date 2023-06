Centri commerciali e supermercati aperti oggi a Roma? Orari aperture 2 giugno 2023

Due giugno, festa della Repubblica ma non per tutti. Negozi e supermercati ad esempio, in molti casi, resteranno aperti nonostante la data sia “cerchiata in rosso” sul calendario. E che dire dei centri commerciali? Saranno aperti o chiusi il prossimo 2 giugno che quest’anno capita di venerdì? Domande, come nel caso del 25 aprile o del 1 maggio tanto per citare le ultime due Festività, che ricorrono spesso tra le persone e che finiscono per monopolizzare le ricerche sul web. C’è da dire che per il due giugno 2023 la maggior parte delle grandi strutture ha deciso di rimanere aperta e con esse anche i supermercati.

Quali sono i centri commerciali aperti a Roma venerdì 2 giugno 2023, orari, elenco completo

Come per le ultime giornate di Festa – stavolta si potrà sfruttare anche il ponte “lungo” – in molti decideranno di trascorrere la giornata di festa in compagnia di amici e familiari con le classiche “grigliate” o comunque con una gita fuori porta nell’ancor più classica scampagnata. Sempre che il tempo conceda sole, s’intende. Altri invece, approfittando di qualche ora di stacco dal lavoro, opteranno per una passeggiata nei centri commerciali, sfruttando, parlando della Capitale, l’ampia offerta di Roma e provincia che fornisce molteplici alternative. Ecco allora cosa hanno stabilito le strutture principali romane – e dei dintorni – in merito all’apertura o meno e, nel primo caso, per ciò che riguarda gli orari. In ogni caso, considerando eventuali modifiche dell’ultima ora, vi invitiamo sempre a contattare direttamente le strutture per sicurezza.

Porta di Roma aperto il 2 giugno 2023

Ad ogni modo ecco tutte le informazioni che abbiamo raccolto. Il centro di Porta di Roma sarà aperto il 2 giugno e lo farà anche in occasione della prossima Festa di San Pietro e Paolo giovedì 29 giugno.

I Granai

Per quanto riguarda il centro commerciale I Granai il 2 giugno, per la Festa della Repubblica, dovrebbe rimanere aperto nel consueto orario 10-20 per i negozi (ipermercato fino alle 21.00) non essendoci al momento alcun avviso di chiusura straordinario.

Dima Shopping Center Bufalotta

Per quanto riguarda il centro commerciale alla Bufalotta, situato nell’omonima via al civico 548, per il 2 giugno 2023 al momento non abbiamo notizie ufficiali in merito. Vi invitiamo pertanto a contattare direttamente la struttura. Ad ogni modo, mancando anche in questo caso un avviso di chiusura straordinario, possiamo ipotizzare che la struttura sarà aperta. Questi gli orari: 7.30-22 (centro), 9.30-22.00 (negozi), Carrefour 7.30-22.00.

Orari Castel Romano Desginer Outlet, centro commerciale aperto il 2 giugno 2023

Passiamo a Castel Romano, l’Outlet situato sulla Pontina tra Pomezia e Roma. Il centro rimarrà aperto venerdì due giugno e osserverà l’orario 10.00-20.00. Dunque nessuna variazione rispetto ai normali giorni di apertura al pubblico così come stato anche per il 25 aprile scorso.

La Romanina

Negozi che dovrebbero restare aperti anche alla Romanina venerdì due giugno, così come accaduto per lo scorso 25 aprile quando la struttura non aveva chiuso nonostante il giorno di festa. Gli orari dovrebbero pertanto essere quelli consueti, dalle 9.30 alle 20.00, food fino alle 23.00, Carrefour 8.30-21.00.

Roma Est

Per quanto riguarda il centro commerciale Roma est non siamo riusciti a reperire informazioni ufficiali in merito. Vi invitiamo pertanto a consultare direttamente la struttura. In ogni caso vale il discorso fatto per i precedenti centri commerciali, ovvero che al momento non è stata data comunicazione di chiusure straordinarie. Gli orari tura dovrebbero essere pertanto i consueti (10-21).

Cinecittà 2

Aperto anche il centro Cinecittàdue. Orari: 10-20 centro commerciale, ipermercato 7-21.

Orari Maximo Festa della Repubblica, negozi aperti o chiusi il 2 giugno 2023?

Il centro commerciale Maximo resterà aperto con il consueto orario: galleria 10-21, bar 9-21, ristorazione 10-23. Da tenere presente che il supermercato PAM venerdì 2 giugno resterà aperto dalle 8-00 alle 22-00. Il Joy Village sarà aperto invece dalle 10-00 all’1-00. Primark aperto fino alle 22.00.

Centri Commerciali aperti venerdì 2 giugno 2023 a Roma e Provincia, gli orari

Allargando l’area di ricerca alla provincia di Roma ecco le altre alternative. Di seguito i centri commerciali che resteranno aperti (e quelli che invece non apriranno) lunedì prossimo, 2 giugno 2023, giorno della festa della Repubblica.

Orario Parco 51 (Pomezia) 2 giugno 2023

Per quanto riguarda il centro commerciale di Pomezia, Parco 51, al momento non abbiamo informazioni in merito. Sul sito ufficiale viene riportata genericamente l’indicazione d’apertura tutti i giorni dalle 9 alle 20.30 con i ristoranti aperti invece fino a mezzanotte.

Valmontone Outlet

A Valmontone l’outlet resterà aperto il 2 giugno con orario 10.00-21-00 mentre la ristorazione chiuderà alle 23.00.

Parco da Vinci e The WoW side Center a Fiumicino 2 giugno 2023

Per quanto riguarda il Da Vinci a Fiumicino venerdì 2 giugno (Festa della Repubblica) il centro sarà aperto dalle 10.00 alle 21.00. Per quanto riguarda il secondo, il nuovo The WoW side Center (ex Parco Leonardo), la struttura resterà aperta con i consueti orari.

Sedici Pini (Pomezia) aperto il 2 giugno 2023

A Pomezia il centro commerciale Sedici Pini, come per lo scorso martedì 25 aprile 2023, rimarrà aperto con i consueti orari il 2 giugno.