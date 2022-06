Cesare Cremonini stasera allo Stadio Olimpico: il concerto a Roma, strade chiuse e bus deviati

Dopo il meraviglioso concerto di Marco Mengoni, che la settimana scorsa ha incantato l’Olimpico, questa sera sarà la volta di Cesare Cremonini, che è atteso a Roma da ben 45.000 spettatori. Per una serata all’insegna della bella musica, della spensieratezza. Eppure, qualche disagio per i romani ci sarà perché alcune strade verranno chiuse, tra bus deviati e divieti di sosta nella zona dello stadio.

Il concerto di Cesare Cremonini stasera a Roma: come cambia la viabilità

Come fa sapere Roma Mobilità, questa sera ci saranno divieti di parcheggio attorno allo stadio, ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Inoltre, potrebbero esserci, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico. Ma vediamo nel dettaglio come cambierà la viabilità:

“L’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490 e 495, 628, 910 e 911. Di notte, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S.

Per quanto riguarda le metropolitane, le ultime corse sono previste alle 23,30. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Quindici linee diurne (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.

Qual è la scaletta del concerto di stasera?

Quella di stasera di Cesare Cremonini a Roma è la penultima del tour, che è partito lo scorso 9 giugno. Dopo Lignano, Milano, Torino, Padova, Firenze e Bari, il cantante è pronto a ‘sbarcare’ nella Capitale. Ma ecco, salvo cambiamenti, la scaletta di questa sera: