Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma: stasera il concerto, strade chiuse e bus deviati

Tutto (quasi) pronto per il concerto attesissimo di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo Vasco Rossi al Circo Massimo, De Gregori e Venditti, stasera toccherà al cantante di Ronciglione (Viterbo) salire sul palco di fronte a circa 45 mila spettatori per uno spettacolo assicurato. Eppure, se da un lato la serata sarà all’insegna della musica, dall’altra non mancheranno i disagi per romani, tra strade chiuse e bus deviati. Ecco come cambia la viabilità.

Il concerto di Marco Mengoni a Roma mercoledì 22 giugno: come cambia la viabilità

Come fa sapere Roma Mobilità, questa sera ci saranno divieti di parcheggio attorno allo stadio, ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come quelle di piazzale Clodio e, in zona Villaggio Olimpico, di viale della XVII Olimpiade. Vediamo come cambia la viabilità nel dettaglio:

L’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490 e 495, 628, 910 e 911. Di notte, la zona è raggiunta dalle linee n200 e n201. Nella zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S.

Per quanto riguarda le metropolitane, da ricordare che le ultime corse sono previste alle 23,30. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

LE INFO DETTAGLIATE SUI BUS

Qui la mappa della rete notturna bus generale. Da ricordare anche che quindici linee diurne (38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980) sono attive tutte le notti sino alle 2.

La scaletta del concerto di stasera

Con la tappa di Roma Marco Mengoni concluderà il suo ‘tour’ negli stadi e questa sera allo Stadio Olimpico ci sarà una grande festa, con tantissimi ospiti pronti a salire sul palco. Ecco di seguito la scaletta, che dovrebbe essere questa salvo cambiamenti e modifiche:

Cambia un uomo

Esseri umani,

No Stress,

Voglio,

Muhammad Ali,

Psycho killer,

Credimi ancora,

Mi fiderò,

Solo due satelliti,

Luce,

Proteggiti da me,

Parole in circolo,

L’essenziale,

Non passerai,

Onde,

Sai che,

Hola (I Say),

Ti ho voluto bene veramente,

Duemila volte,

Come neve,

In un giorno qualunque,

Guerriero,

Ma stasera,

Pronto a correre,

Io ti aspetto

Buona vita.

Quando ci sarà Cesare Cremonini

Dopo Marco Mengoni, la settimana prossima sarà la volta di Cesare Cremonini, che arriverà a Roma, allo Stadio Olimpico martedì 28 giugno. Anche in questo caso il concerto prenderà il via alle 21 e sono attesi circa 45.000 spettatori.