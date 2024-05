Chi è l’uomo investito e ucciso dalla moglie nel parcheggio del Santuario a Roma

Tragedia nel pomeriggio di ieri presso il Santuario delle Tre Fontane a Roma, dove un uomo è stato travolto e ucciso dall’auto guidata dalla moglie. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale unitamente ai sanitari del 118: chi è la vittima.

Un uomo nella giornata di ieri è morto a Roma, travolto e ucciso da un’auto alla cui guida c’era la moglie. Lui, un signore di 73 anni, è deceduto sul colpo: a nulla sono valsi purtroppo i soccorsi giunti sul posto dopo l’allarme scattato a seguito dell’incidente. Oltre ai sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso dell’uomo, sul posto sono intervenuti i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’incidente mortale nel Santuario della Madonna delle Tre Fontane

Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, sabato 25 maggio 2024, nel parcheggio del Santuario della Madonna delle Tre Fontane, a Roma (siamo sulla Via Laurentina, ndr), quando erano da poco passate le 16.30. A travolgere l’uomo, uccidendolo, una Fiat 600 condotta dalla moglie della vittima, di un anno più giovane.

Da chiarire e accertare tuttavia l’esatta dinamica dell’incidente: secondo un’ipotesi pare che la donne fosse impegnata in una manovra di retromarcia, non accorgendosi della presenza del coniuge. Ma chiaramente si attende ora l’esito dei rilievi dei caschi bianchi (intervenuto il IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale, ndr) e degli accertamenti per far piena luce su quanto accaduto.

Come si chiamava la vittima: addio a Stefano Cicconi

Intanto però, purtroppo, il dramma di una vita spezzata resta. La vittima si chiamava Stefano Cicconi: travolto dalla macchina, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del 118. Il 73enne è morto praticamente sul colpo. La Redazione si stringe al dolore della famiglia.

