Choc a Roma: anziani morti in casa. Ipotesi di omicidio suicidio

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata oggi nel quartiere romano di Ponte Milvio, quando due anziani sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione.

Leggi anche: Tragedia a Roma: ‘Non ce la faccio più’, e si uccide

Anziani deceduti e con diverse ferite sul corpo

I fatti sono avvenuti questa mattina poco dopo le 10, in via Civitella D’Agliano. I due coniugi sono stati trovati senza vita all’interno della propria abitazione. L’uomo, di 92 anni, è stato trovato nella vasca da bagno con una ferita all’addome mentre la moglie, 91enne, è stata trovata in camera da letto con una ferita alla testa.

Le piste di indagine

La casa dell’anziana coppia era in ordine, sono attualmente in corso le indagini per capire cosa sia successo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, né che possa trattarsi di un omicidio né di un suicidio. Sul caso sta indagando la Polizia.