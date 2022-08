Choc a Roma: anziano solo e malato morto in casa da 20 giorni

Un dramma nel dramma. È stato trovato senza vita nel proprio appartamento da circa una ventina di giorni un uomo anziano, solo e malato da tempo. A dare l’allarme i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione.

Anziano malato muore in casa da solo: l’allarme dei vicini

Il ritrovamento è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 18.30. Siamo in zona Vigna Clara e precisamente in via Napoleone Colajanni 20. Come anticipato, a far scattare l’allarme sono stati i vicini a causa del forte odore proveniente dall’abitazione dell’uomo.

Morto da circa 20 giorni

La porta dell’abitazione era chiusa dall’interno così per entravi è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Varcato l’uscio, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo dell’uomo — un 79enne — senza vita in avanzato stato di decomposizione. La vittima sarebbe infatti deceduto da circa 20 giorni.

Decesso per cause naturali

Dell’anziano non si avevano notizie da diversi giorni. Era malato oncologico e ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita da solo, senza che nessuno potesse dargli una mano, aiutarlo. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. Accertato dal medico legale il decesso per cause naturali, la salma è stata invece affidata al medico necroscopo.