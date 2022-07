Macabra scoperta alle porte di Roma: 75enne morto in casa da giorni

È stato trovato senza vita nella propria abitazione un uomo di 75 anni originario di Grottaferrata. La macabra scoperta è stata effettuata questa mattina dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri della stazione locale.

Leggi anche: Pensionato trovato morto in casa: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellate

75enne morto in casa: l’allarme dei vicini e il ritrovamento

A dare l’allarme i vicini che non avendo notizie dell’uomo hanno chiamato il 112. Il 75enne viveva da solo in un appartamento di via Don Minzoni ed è qui che il suo corpo, privo di vita, è stato trovato. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe morto da almeno 4 o 5 giorni ma maggiori informazioni a riguardo si avranno a seguito dell’autopsia.

Le cause del decesso

Al momento anche le cause del decesso non sono note ma tutto lascia pensare che si sia trattato di morte naturale forse causata da un malore.