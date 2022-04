Pensionato trovato morto in casa: Luigi Panzieri ucciso con 7 coltellate

È stato trovato senza vita ieri mattina. Luigi Panzieri aveva 86 anni ed era un ex agricoltore in pensione. L’uomo sarebbe stato accolatellato con 7 colpi al torace e dal suo conto sono spariti anche 600 euro.

86enne morto in casa: il corpo trovato dal portinaio

L’allarme è scattato poco dopo le 11 di ieri in via Monte Rosa, località Colleverde. L’uomo non rispondeva alla badante che per diversi minuti ha suonato il campanello. La donna ha dunque allertato il portinaio che una volta ruscito ad entrare nell’appartamento — all’ultimo piano di una palazzina condominiale — ha rinvenuto il corpo dell’86enne senza vita steso per terra.

Il torace era completamente insanguinato. Sul posto sono intervenuti le pattuglie del reparto volanti, gli agenti di polizia di Tivoli e della Squadra Mobile. La squadra della scientifica ha inoltre eseguito i rilievi in tutto l’edificio.

Le indagini della Polizia: ascoltati badante e portinaio

Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che confermare il decesso. Gli investigatori hanno già avviato le indagini ed è stata inoltre predisposta l’autopsia per determinare il tipo di arma utilizzata per la brutale aggressione. Gli agenti hanno inoltre ascoltato subito sia la badante sia il portinaio.

Secondo quanto rportato dal Messaggero, il portinaio ha riferito di aver visto ‘un uomo con un k-way mimetico e una scalda collo nero aggirarsi con fare sospetto e inboccare le scale della palazzina’. Sequestrate le immagini delle telecamere di sicurezza, nelle prossime ore gli agenti effettueranno il confronto con i fotogrammi.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Una delle ipotesi è che un malintenzionato si sia introdotto nella casa dell’anziano per derubarlo e ucciderlo ma c’è un’altra pista vagliata dagli inquirenti.

Le testimonianze dei vicini e i sospetti sulla badante

Stando alle testimonianze dei vicini — ascoltati dalle forze dell’ordine — uno essi avrebbe riferito di aver sentito, verso le 8 del mattino, una violenta lite dove avrebbe distintamente udito una voce femminile. Ecco il motivo per il quale le indagini si sono rivolte verso la badante dell’ anziano.

La donna ha 46 anni ed è stata ascoltata a lungo dagli investigatori ai quali avrebbe riferito che ieri mattina era passata a casa dell’uomo intorno alle 8 e di essere uscita poco dopo per fare degli acquisti. Rientrata intorno alle 11, l’uomo non ha risposto al citofono facendo scattare l’allarme.

Dunque adesso le indagini si stanno concentrando sulle tre ore di buco della badante e sulla ‘sparizione’ dei 600 euro dal conto dell’anziano. In mattinata sarà ascoltata anche la figlia della vittima.