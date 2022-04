Choc a Roma, si accoltella in casa poi si accascia in strada: morto 39enne

Tragedia oggi a Roma dove un uomo si è tolto la vita con un coltello. Il 39enne, questa la sua età, si è ferito mortalmente in casa dopodiché è uscito in strada e si è accasciato al suolo. Disperati i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto in Ospedale.

Uomo in una pozza di sangue in zona Ottavia oggi 27 aprile

Il dramma si è consumato poco dopo le 15.00. Il 39enne si è inferto diverse ferite al collo e al petto perforandosi anche un polmone. A dare l’allarme è stata una vicina di casa. Sul posto, in zona Ottavia, sono intervenute le Volanti della Polizia che hanno trovato l’uomo in una pozza di sangue e gli operatori sanitari intenti a soccorrerlo. Dopodiché la corsa disperata in Ospedale dove è giunto in gravissime condizioni.

Ipotesi suicidio

Al momento l’ipotesi principale è che il ragazzo abbia fatto tutto da solo auto-lesionandosi, di fatto, fino alla morte. Quella del gesto volontario resta pertanto la pista più accreditata al momento. Sotto choc i residenti del quartiere e in particolare quelli di Via Riviera D’Adda al civico 7 strada dove si è verificata la tragedia.

