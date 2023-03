Choco Italia in tour arriva a Frascati: ecco quando e dove

Un appuntamento a dir poco goloso quello che avrà luogo in questo fine settimana a Frascati. Ci stiamo riferendo al festival del cioccolato artigianale che questo weekend concluderà il suo tour stagionale nel Lazio. In particolare, saranno 9 le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i produttori di Choco Italia che, da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile, consentiranno un viaggio organolettico tra dolcezze ed eccellenze. Poi, dalle 10 a mezzanotte, sulla passeggiata di Viale Annibal Caro, sarà possibile godere di un grande mercatino ad ingresso gratuito.

Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, l’iniziativa è patrocinata dal comune di Frascati, grazie alla disponibilità del sindaco Francesca Sbardella, del vicesindaco Franco D’Uffizi e dell’assessore Alessio Ducci, realizzata in collaborazione con l’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e l’Associazione The Chocolate Way.

Il tour di Choco Italia e la fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Come anticipato, questo fine settimana il festival del cioccolato artigianale Choco Italia concluderà il suo viaggio nel Lazio e precisamente a Frascati. Qui i visitatori potranno immergersi a 360° nella tradizione cioccolatiera e senza dubbio, una delle iniziative che caratterizza Choco Italia è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Le scuole cittadine hanno aderito con grande entusiasmo al progetto, tanto da dar vita ad una fitta serie di appuntamenti, sia di mattina che di pomeriggio, dedicati a bambini e ragazzi.

In merito si è espresso anche il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo: “Abbiamo accompagnato l’ultima parte dell’inverno e l’inizio della primavera con la dolcezza delle migliori produzioni italiane del cioccolato. Frascati sarà una cornice perfetta per concludere questo tour, in vista delle nuove iniziative che metteremo in campo per la bella stagione. Italia Eventi si conferma una realtà che ha a cuore il Made in Italy e l’artigianalità, il filo conduttore di ogni progetto. Questo fine settimana ci consentirà di concludere i regali pasquali e di portare a casa eccellenze da condividere nei giorni di festa”.

I prodotti di Choco Italia

Classici e tipicità pasquali giungeranno da 9 regioni italiane e andranno a colorare la nota passeggiata di Frascati. Spazio alle produzioni locali, ma anche a quelle che rendono goloso l’intero Stivale, dal Nord al Sud. Dal Piemonte arriveranno i noti cioccolatini cuneesi, mentre dall’Emilia Romagna un’antica cioccolateria familiare. Metodi tradizionali e artigianali che, ancora oggi, danno vita a creme spalmabili al cioccolato fondente dal sapore unico, tartufini morbidi, tavolette con nocciole del Piemonte e fave di cacao.

Made in Toscana i cantuccini, sia in versione classica che al cioccolato e al limoncello, mentre dall’Umbria giungerà il famoso cioccolato di Perugia. Saranno presenti sia un’azienda che produce cioccolato artigianale, che un’antica cioccolateria. Partendo dalle migliori materie prime: prodotti adatti ai vegani e certificati gluten free come spalmabili, cremini, scorzette, dragées, cioccolatini, tavolette e lastre.

Dalla Campania dolci della tradizione partenopea, mostaccioli, tipicità irpine, cremini e cioccolato alla canapa e alla mela Annurca. Non mancheranno le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento. Diversi i liquori, tra cui quelli al cioccolato e alla nocciola. Da Capaccio Paestum arriveranno miele pregiato di vari gusti e prodotti a base di miele. Immancabili per i più piccini le caramelle, i lecca lecca e i marshmallow. Dalla Puglia tipicità, biscotti glassati, al cioccolato e con la frutta secca, praline e tavolette, dalla Calabria liquirizia dolce e grezza, ma anche panetti per preparare un antico liquore.

Dalla Sicilia un carico di cioccolato, spalmabili, torroni nelle varianti con mandorle e pistacchi, praline, cannoli, cassate e dolci realizzati con la classica pasta di mandorle. In particolare, da Modica pancake, waffle e fragole al cioccolato. Tra i più ricercati vi è senz’altro l’antico cioccolato di Modica, prodotto riconosciuto con l’IGP e ottenuto con una particolare lavorazione a freddo.