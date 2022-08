Ci risiamo, ennesimo disservizio sulla Roma-Lido: guasto al treno, circolazione bloccata

Cambia il nome ma le problematiche purtroppo restano. Ci stiamo riferendo alla linea ferroviaria Metromare, conosciuta meglio come l’ex Roma-Lido. L‘ennesimo disagio per i pendolari — che ormai quotidianamente fanno i conti con treni in ritardo, soppressi, disservizi di vario genere e chi più ne ha più ne metta — si è registrato questa mattina dopo dopo la stazione di Acilia.

Leggi anche: Roma Lido (ma non solo): il bollettino della (in)accessibilità, ascensori e scale mobili fuori uso un po’ dappertutto

Ancora disservizi sulla Roma-Lido: cosa è successo

L’ennesimo disservizio sulla tratta che per molti rappresenta davvero un’odissea, si è registrato questa mattina intorno alle 6.30, dopo dopo la stazione di Acilia. In questo frangente, ecco che la temibile e ormai conosciuta voce dell’altoparlante torna a farsi sentire per annunciare ad i passeggeri il guasto di un treno che ha causato il blocco del servizio. Il treno si è rotto e di conseguenza fermato, come si è detto, intorno alle 6.30 poco dopo la stazione di Acilia.

Navette sostitutive mai arrivate

Per arginare le problematiche derivanti dal guasto avrebbero dovuto esserci delle navette sostitutive. Ma l’uso del condizionale resta d’obbligo in quanto questa navette non sono mai state messe a disposizione, creando agli esausti pendolari non pochi contrattempi. Diverse infatti le persone rimaste bloccate ed in attesa che qualcosa si smuovesse.

Disagi per almeno un’ora

Il guasto ha infatti mandato in tilt la circolazione ferroviaria per almeno per un’ora. Infatti il primo treno utile da Lido Centro a Porta San Paolo è partito intorno alle 7.30. Com’è facile immaginare, i commenti sarcastici e piuttosto amari de pendolari — che quasi ogni giorno devono convivere con situazioni pressoché simili — non sono mancati.