Cicatrice francese su Tik Tok, la challenge autolesionista preoccupa: casi anche a Roma

‘Cicatrice fracese’: è questo il nome dell’ultimo trend autolesionista che spopola sui social, Tik Tok in testa. La pericolosa moda arriva dalla Francia per fare poi capolino nelle scuole romane. La sfida dalla quale nessuno escluso e che, pertanto, è riservata anche ai più piccoli, consiste nel pinzarsi con due dita gli zigomi fino a farsi venire gli ematomi. Questo per avere una aspetto fiero, da duri. L’ultima challenge è diventata virale su Tik Tok tanto che l’ospedale Bambino Gesù di Roma e la clinica legale in diritto dei minori dell’Università Roma Tre hanno lanciato l’allarme.

Casi della sfida ‘Cicatrice francese’ anche in Italia

L’ultima sfida social virale tra i giovani è arrivata anche in Italia, dove i primi a preoccuparsi sono stati alcuni docenti di Bologna. In seguito alla visione delle facce tumefatte dei propri alunni hanno dapprima pensato si trattasse di atti di bullismo, poi la confessione da parte degli stessi ragazzi. Si trattava di atti di autolesionismo, di ferite inflitte autonomamente. Casi di ‘cicatrice francese’ si sono registrati a Codogno, a Verona, in Puglia ed ora anche a Roma, città nella quale dall’inizio dell’anno si contano anche fino a due episodi a settimana. I numeri sul diffondersi di quest’ultima ed alquanto discutibile challenge tra i giovanissimi preoccupano, a maggio ragione che a finire nel tranello ci sono anche bambini di 7 anni appena.

La situazione a Roma

Cresce dunque l’allerta nelle scuole in quanto si teme che la sfida esca dai confini virtuali per prendere il sopravvento in quelli reali e nella fattispecie tra le mura degli istituti comprensivi maggiormente popolosi della Capitale. Scuole dove ci sono diverse centinaia di studenti dov’è semplice immaginare che a questo punto si aprirebbe un’ ulteriore e pericola sfida a chi sarebbe in grado di procurarsi il livido maggiormente persistente. Le cicatrici francesi il cui effetto è simile a quello che potrebbe dare una botta in faccia, sono in tutto e per tutto atti di autolesionismo e sulla piattaforma Tik Tik spopolano anche i tutorial dove viene spiegato per filo e per segno come mettere in pratica, alla ‘perfezione’, la sfida.