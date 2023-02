Ciclista investita da un tram a Roma: attimi di paura a piazza Porta Maggiore

È stato un incidente spaventoso quello che si è verificato poco dopo le 17 in piazza Porta Maggiore a Roma. Coinvolto un tram, il numero 14, e una ciclista che è rimasta incastrata sotto il mezzo. Chi ha assistito all’impatto ha temuto il peggio per la donna in sella alla sua bicicletta.

La corsa dei Vigili del Fuoco per liberare la ciclista

L’allarme è stato dato immediatamente alla sala operativa del Vigili del Fuoco di Tuscolano 1, è stata la 3A insieme al carro sollevamenti e con il capo turno provinciale ad accorrere sul posto per liberare la donna rimasta sotto le rotaie. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato la ciclista incastrata sotto la parte anteriore del tram e hanno provveduto a estrarla. Per quanto i passanti hanno temuto il peggio, per fortuna la sfortunata protagonista dell’incidente era cosciente e non in pericolo di vita. Una volta liberata è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso del più vicino ospedale.

Le Forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto

Sul posto sono accorse anche le Forze dell’ordine chiamate a stabilire cosa sia successo e di chi siano le eventuali responsabilità di quel sinistro. Ascoltati i passanti, i passeggeri e il conducente del tram stanno cercando di ricostruire l’accaduto, verificando probabilmente anche se in zona ci sono telecamere che possano aver ripreso la sequenza dei fatti. Le indagini vanno avanti ed è probabile che in un secondo momento verrà ascoltata anche la ciclista per avere un quadro più chiaro dell’accaduto. Per fortuna, però, nonostante il grande spavento e il rischio che l’incidente si trasformasse in tragedia la donna seppure ferita non versa in pericolo di vita. Ora bisognerà aspettare lo sviluppo delle attività investigative per verificare se esistono responsabilità e a chi sono da addebitare.