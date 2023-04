Cliente intossicato in un ristorante di Centocelle: sequestrati 500 chili di cibo scaduto

Continuano i controlli nei ristoranti della Capitale. Questa volta una maxi sanzione è scattata per un ristorante di Centocelle, dopo che un cliente è rimasto intossicato.

Sequestrati 500 chili di cibo in un ristorante di Centocelle

Cinquecento chili di cibo avariato dal valore di 30mila euro: questo il bilancio di quanto sequestrato dai militari della compagnia Casilina, che hanno deciso di ispezionare il locale dopo aver ricevuto una denuncia da parte di un cliente rimasto intossicato dopo aver mangiato nel ristorante. I Carabinieri hanno sequestrato 500 chili di cibo che veniva utilizzato per la ristorazione e servito ai clienti.

Controlli dei Carabinieri e del NAS a Testaccio: multe per due ristoranti (ilcorrieredellacitta.com)

Lavoratori senza permesso di soggiorno: sanzione da 38mila euro

I Carabinieri hanno denunciato e sanzionato amministrativamente il titolare. Non solo per il cibo scaduto, ma anche per aver impiegato due lavoratori in modo irregolare sul territorio nazionale in quanto privi del permesso di soggiorno. La sanzione elevata ammonta a 38mila euro per violazioni in materia di conservazione e tenuta degli alimenti.