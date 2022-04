Colpo grosso in tabaccheria: bottino da 20mila euro, è caccia ai ladri

Colpo grosso in tabaccheria. Il furto è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 aprile alle 4.54 in via di Casal Bianco. La tabaccheria, che si trova all’altezza della stazione di servizio Tamoil, è stata derubata da una banda di ladri che una volta forzato l’ingresso hanno fatto piazza pulita di tutto quello che vi era all’interno.

Furto in una tabaccheria: cosa è successo

I malviventi una volta riusciti ad entrare hanno fatto razzia nel locale portando via tabacchi e gratta e vinci. Quando sono arrivati sul posto gli agenti del commissariato di Tivoli non hanno potuto far altro che costatare l’avvenuto furto.

Un colpo messo a segno a regola d’arte e che ha fruttato ai ladri la bellezza di 20mila euro tra tabacchi e gratta e vinci. Sul posto era presente anche il proprietario del locale. Si attendono ora le immagini delle telecamere di video sorveglianza che potrebbero fornire all’indagine degli elementi utili. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Tivoli.