Roma, famiglia ucraina vittima di furto: arrestati due ragazzi colti in flagranza

La famiglia ucraina stava facendo una passeggiata nei Fori Imperiali con il loro piccolo nel passeggino. Si sono fermati poi in un ristorante lì vicino del centro storico per mangiare qualcosa. Ignari di tutto, due ragazzi si sono avvicinati molto furtivamente al passeggino con l’intento di rubare i loro averi. Fortunatamente due Carabinieri hanno notato immediatamente le intenzioni dei due e li hanno, prontamente, bloccati.

La vicenda ai Fori Imperiali

I due Carabinieri si sono accorti che mentre la famiglia stazionava nei pressi di un ristornate del centro storico, due cittadini stranieri di 21 e 26 anni, hanno sottratto uno zaino appoggiato nel passeggino del bambino della coppia. I militari, intervenuti immediatamente, li hanno bloccati riuscendo a recuperare l’intera refurtiva che è stata poi riconsegnata alla vittima.

I due stranieri, entrambi in Italia senza fissa dimora e con precedenti sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Sono stati portati in caserma e “questa mattina si trovano presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo”.