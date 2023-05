Commercio a Roma, ‘stop’ alle nuove aperture: il dietrofront di Gualtieri

La delibera approvata ieri nel corso del Consiglio comunale capitolino che prevedeva nuove disposizioni in materia di commercio ha avuto durata brevissima. Di fronte al rischio di una spaccatura di maggioranza e critiche da parte dei cittadini, il Comune s’è visto costretto a fare dietrofront. Come previsto dal 2019, fino alla fine di quest’anno non sarà possibile aprire nuovi laboratori artigianali alimentari.

Le nuove aperture rischiano di spaccare la maggioranza

A manifestare questa contrarietà lunedì pomeriggio c’ha pensato anche la rete associazioni per una città vivibile, come riporta La Repubblica, che ha urlato il suo ‘basta’ a nuove aperture di pizzerie a taglio, panetterie ecc. ma subentra la proposta del consigliere di maggioranza, nonché capogruppo di Roma Futura che nel sottolineare il divieto invita a differenziare per rioni. Una proposta condivisa da più parti, soprattutto all’interno della maggioranza. I lavori dell’assemblea si sono protratti fino a giungere a un punto che sembrerebbe mettere d’accordo un po’ tutti.

Verrà esaminato ogni singolo quartiere per verificare il numero delle attività presenti

L’amministrazione comunale, nei prossimi mesi, passerà in rassegna rione per rione tutte le attività al fine di bloccare le nuove aperture solo dove ce ne fossero troppe. Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti, coloro che sono titolari di una licenza e vogliono spostare la propria attività in una zona più centrale di Roma dovranno aprire un locale di almeno 10 metri quadrati se sono in possesso di un’autorizzazione di vicinato alimentare, mentre di 80 metri quadrati se si tratta di laboratorio artigianale.

Questi sono gli accordi raggiunti al termine di un incontro che ha acceso gli animi dei presenti in cerca di una posizione condivisa sulle nuove aperture e ha impegnato i partecipanti per ben cinque ore che, alla fine, sembra siano state utili a trovare un accordo che durerà almeno fino a fine dicembre. Poi? Si vedrà…