«Comunista di m***a» prima gli insulti e poi l’aggressione: il ballottaggio a Velletri finisce in rissa

Velletri. Una domenica decisamente movimentata quella vissuta da Gaetano Cedroni, sostenitore del sindaco uscente Pocci, prima insultato e poi aggredito da un esponente del centrodestra locale. Un ballottaggio animato quello che ha avuto luogo nella cittadina e che poi è finito con tanto di rissa. “Brutto schifoso comunista di m****a”, degli epiteti non certamente gentili quelli rivolti verso il concorrente politico che ha poi denunciato il tutto alle forze dell’ordine.

Gli insulti e l’aggressione a Graziano Cedroni fuori il seggio elettorale

I fatti sono avvenuti questa mattina e l’uomo ha poi denunciato ai carabinieri l’aggressione che l’ha visto protagonista. Il tutto è avvenuto fuori da un seggio elettorale, quando il fratello di un candidato di una lista di centrodestra ha prima insultato il concorrente e poi, dalle parole si è passati ai fatti. “Aspetta che finiscono le elezioni e poi vedi che ti faccio”, queste le minacce alle quali hanno poi fatto seguito le maniere forti. “Ho sentito correre alle mie spalle una persona, mi sono girato ed era lui. Senza motivo mi ha aggredito fisicamente, mi ha afferrato con una mano la spalla destra e il braccio sinistro. Poi mi ha scaraventato su un’automobile”, questo il racconto della vittima che, nell’esposto successivamente presentato ai carabinieri, ha poi aggiunto: “Mi sono rialzato e ho cercato di fermarlo, afferrandogli le mani per evitare che mi picchiasse”.

La replica

Intanto, a seguito dei fatti, la replica su Facebook della controparte non si è fatta attendere: “Pronta una querela alla A.G per diffamazione e false dichiarazioni con finalità elettorali. Uno che non sa neanche cantare oltre le cerimonie matrimoniali e le feste di compleanno, figurarsi se può fare l’attore. Maldestro anche in questo. Chi ha violato la legge è esattamente il Cedroni, nell’atto di riprendere senza alcuna autorizzazione altre persone. Questo emergerà a breve e ne pagherà le conseguenze civili e penali”.