Maxi-rissa durante una partita a Roma, il Montespaccato: ”Lavori socialmente utili per i fautori”

Roma. Appena arriva il fischio finale, ecco accadere il pandemonio. Prima gli insulti, le parole grosse che accendono gli animi, e poi gli spintoni, i calci, fino ad arrivare ad una vera e proprio maxi-rissa generale, che coinvolge tutti: calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. E’ la conclusione della finale regionale Under 18, tra il Montespaccato, che ha appena perso per 2-1 e la Boreale Don Orione. C’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, altrimenti la rissa non si sarebbe mai fermata.

Maxi-rissa al fischio finale di Montespaccato-Don Orione

Una scena che viene, poi, trasmessa in diretta su tutte le reti locali, il caso si ingrandisce, e qualche ora dopo la società di calcio del Montespaccato decide di prendere le distanze dall’accaduto e rendere noti anche i provvedimenti per colto che hanno violato il Codice Etico del Club. Quali provvedimenti? Lavori socialmente utili per freddare gli spiriti.

Lavori socialmente utili per i calciatori violenti

Come scrivono sui loro canali ufficiali: ”La Società rende noti i provvedimenti immediati per i tesserati che hanno violato il Codice Etico del Club. Dando seguito a quanto già comunicato subito dopo la conclusione della finale regionale Under 18, il Montespaccato Calcio rende noto che gli atleti responsabili – individuati oltre che attraverso l’audizione dei componenti dello staff presenti in campo anche grazie alla registrazione video degli episodi occorsi resa disponibile dalla redazione di Gazzetta Regionale che ringraziamo – a seconda del diverso grado di partecipazione agli eventi occorsi, oltre a non essere utilizzati per una o più gare della Coppa Lazio, verranno contestualmente inseriti ed utilizzati in attività sociali di pubblica utilità, analogamente a quanto la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato realizza da tempo attraverso l’istituto della “messa a prova”, quali la pulizia del Giardino “Vincenzo Paparelli” ed altre rivolte alla rete “Montespaccato Solidale”.”

La soluzione educativa

Poi, alla fine, si aggiunge: ”Crediamo sia importante dare risposte tempestive, serie e allo stesso tempo di valenza educativa a fenomeni ormai ricorrenti nel calcio dilettantistico giovanile e ci auguriamo che tale impostazione non resti una sorta di “esclusiva” del Montespaccato Calcio ma divenga una pratica standardizzata e comune per comportamenti similari a quelli registrati sabato scorso.”