Rissa a Roma, i Carabinieri intervengono ma…erano bambini di 10 anni

Roma. Un rissa in piena regola: urla, strilli, graffi sul volto e botte di ogni tipo. Poi, la chiamata concitata ai Carabinieri per una richiesta d’intervento immediata. Sembrava una situazione catastrofica, ma quando poi i militari sono giunti sul posto hanno avuto la sorpresa, di certo inaspettata: i due ”lottatori”, che se le davano di santa ragione erano due bambini di soli dieci anni. Ma nonostante l’età, c’era tutta la foga di una rissa tradizionale.

Rissa a Roma tra bambini di 10 anni

Una volta giunti sul posto, come detto, i Carabinieri hanno dovuto stropicciarsi gli occhi: i protagonisti della rissa erano due bambini di soli 10 anni che, però, se le davano di santa ragione, con una foga tale che è stato, appunto richiesto l’intervento dei Carabinieri stessi. Il fatto, come riportato anche da Repubblica, è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 19 maggio 2023, nelle prime ore del pomeriggio, intono alle 16.30. Era l’orario, insomma, di uscita di scuola per l’istituto comprensivo Fratelli Bandiera che si trova nei pressi di Piazza Bologna. Di fatto, una volta fuori dalla scuola elementare, un bambino ha dato sfogo alla sua ira funesta, aggredendo violentemente il compagno e graffiandogli il volto. L’altro, poi, per tutta risposta, ha fatto di tutto per reagire. A quel punto, quando la zuffa era iniziata, ecco che la madre del bambino ferito ha deciso di chiamare i Carabinieri.

La denuncia della madre

Una volta sul posto, però, i militari hanno subito constatato che i due piccoli lottatori erano già stati separati e fermati da un maestro che si era reso conto della scena. La situazione, insomma, è tornata alla normalità dopo pochi minuti. Ora, però, c’è bisogno di un momento di crescita: perché i due piccoli dovranno trovare il modo di chiarirsi e fare la pace, in modo da scongiurare un’ulteriore aggressione al prossimo giorno di scuola. Intanto, la madre del bambino ferito ha sporto anche denuncia.