Roma, vigilia di Natale… a mollo: non vede la rotonda ed entra con l’auto nella fontana dell’Eur (FOTO)

Non c’è pace per la fontana del Colosseo quadrato all’Eur, teatro ancora una volta di un “tuffo” involontario di un’auto. Stavolta è toccato a una Volkswagen grigia, guidata da un’anziano che – forse distratto – non ha visto la rotonda ed è andato dritto, infilandosi in pieno nella fontana. L’auto, un Suv, si è ribaltata su un fianco, impedendo al conducente di uscire. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale, a Roma.

I soccorsi

Per fortuna alla scena hanno assistito alcuni ragazzi che hanno prontamente aiutato l’anziano, riuscendo a farlo uscire dall’abitacolo. L’uomo, a parte il forte spavento, non ha riportato ferite. L’auto, invece, dovrà essere rimossa da un carro attrezzi. un “regalo di Natale” di sicuro poco piacevole per il protagonista del sinistro, visto che oltre ai danni riportati dalla vettura dovrà pagare anche le spese del carro attrezzi in un giorno festivo.

I precedenti

Questo è l’ennesimo incidente che avviene nello stesso punto: ormai si sta tentando di battere una sorta di record per il “tuffo” più spettacolare. Oltre a questo della vigilia di Natale, c’è stato anche un incidente simile – tempo addietro – anche nella notte di Capodanno. Ma anche d’estate non sono mancati gli automobilisti che, di giorno o di notte, hanno centrato in pieno l’ormai famigerata fontana a pochi passi dal Palazzo della Civiltà Italiana.