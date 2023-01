Concerti gennaio 2023 a Roma: tutti gli artisti e le date

Con l’anno nuovo, ripartono i concerti, con eventi musicali d’importanti artisti che toccheranno anche la Capitale d’Italia: Roma. Tra i nomi più attesi, Achille Lauro, con l’artista romano pronto a una versione “unplugged” dei propri brani, che lo porteranno a suonare nei più importanti teatri d’Italia.

I concerti a Roma per gennaio 2023.

Come detto, si parte da Achille Lauro. Il cantante romano è atteso per due serata, il 22 e 26 gennaio, presso l’Auditorium Parco della Musica. Per Capodanno, nella Capitale si è esibito il supergruppo Ardecore presso Biblioteca Vaccheria Nardi. Invece, il rapper Claver Gold si esibirà il 19 gennaio presso il locale “Largo Venue” in zona Prenestina. Sempre nello stesso locale, è prevista anche l’esibizione del cantautore Galeffi per il 14 gennaio.

Ritorno a Roma anche per Marco Masini, che il 9 gennaio si è esibito all’Auditorium Parco della Musica. Il 19 gennaio, al Monk suonerà il gruppo romano de Il Muro del Canto, Il 22 gennaio, invece, sarà il turno dell’artista musicale Naska, che si esibirà presso il Teatro Studio Borgna. Sarà seguitissimo anche il concerto di Nek, con il polistrumentista e cantante che salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica il 16 gennaio.

Renzo Rubino, con il suo pianoforte, suonerà il 15 gennaio da “Chiara e Mario”. Momento trash invece con Ruggero dei Timidi, atteso il 13 gennaio a Largo Venue. Dopo la vittoria di X Factor, parte il primo tour musicale dei Santi Francesi: doppia data a Largo Venue, il 26 e 27 gennaio. Insomma, si preve un mese d’intensa musica nella Capitale. Voci del mondo dell’indie in diverse occasioni, che strappano la simpatia di adolescenti e anche un pubblico più maturo. Poi il ritorno dei big della musica: Nek e Marco Masini in primis, che con le loro canzoni hanno cresciuto intere generazioni di amanti della buona musica italiana. Insomma, lo spettacolo è garantito in questi prossimi concerti.