Concerto Guns N’ Roses al Circo Massimo sabato 8 luglio 2023: strade chiuse, deviazioni, divieti, la viabilità

Grande musica sabato 8 luglio 2023 a Roma, con il grande show live al Circo Massimo dei Guns N’ Roses. Si tratta di una data-evento imperdibile considerando che sarà l’unico concerto in Italia dello storico gruppo statunitense almeno per quest’anno. Complessivamente sono state 38 le date annunciate e, tra queste, c’è anche il ritorno nel nostro Paese per l’appunto, dopo l’esibizione andata in scena lo scorso anno allo Stadio San Siro di Milano.

In merito al concerto di sabato prossimo nella Capitale ad ogni modo, considerando l’enorme affluenza di fan e spettatori, è stato allestito un piano di mobilità ad hoc per consentire l’allestimento del grande show. In tal senso già nelle prossime ore saranno predisposte tutta una serie di modifiche alla viabilità, tra cui chiusure e deviazioni per i mezzi del trasporto pubblico. Ecco allora tutte le informazioni.

I Guns N’ Roses a Roma, modifiche alla viabilità per l’evento al Circo Massimo

Le prime modifiche scatteranno già dalla notte tra mercoledì e giovedì, dopodiché si procederà per step fino ad arrivare alla giornata di sabato. Tra i provvedimenti adottati, a rendere note tutte le informazioni è come di consueto il portale Roma Mobilita, ci sono la chiusura di alcune strade, l’istituzione di divieti di sosta, e un piano alternativo per quanto riguarda le corse dei mezzi del trasporto pubblico (con quest’ultimo in via di definizione, seguiranno aggiornamenti).

Tra mercoledì e giovedì

Divieti di sosta e chiusure su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro.

Da venerdì mattina a sabato