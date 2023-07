Grande attesa per il concerto di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore emiliano, dopo aver scaldato i cuori dei fan a Milano lo scorso 5 luglio in un concerto da tutto esaurito, è pronto ad infiammare anche la Capitale. E la scaletta che si prospetta è un mix tra grandi successi del passato che hanno fatto la storia della musica e tracce più recenti, in attesa del nuovo album in uscita il prossimo 22 settembre.

Ligabue pronto a scaldare i cuori dei fan oggi allo stadio Olimpico

Passano gli anni ma la carica di Ligabue resta sempre la stessa. Il ‘Re del Rock‘, nonostante i suoi 63 anni e qualche recente problema alle corde vocali, è pronto a scaldare i cuori delle migliaia di fan che riempiranno lo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 luglio. In attesa dell’uscita del nuovo album dal titolo ‘Dedicato a noi‘, prevista il prossimo 22 settembre, Ligabue torna live dopo lo show di Campovolo 2022, in cui oltre 100mila fan riempirono quella che è ormai la seconda casa del cantautore emiliano. Un singolo già è stato svelato ed è stato suonato live lo scorso 5 luglio a San Siro: si tratta di ‘Riderai’.

La scaletta del concerto

Di seguito, la possibile scaletta delle canzoni che Luciano Ligabue suonerà e canterà a Roma stasera venerdì 14 luglio allo stadio Olimpico.