Concerto Venditti e De Gregori a Roma: ecco quando e dove, come acquistare i biglietti

Antonello Venditti e Francesco De Gregori pronti a lanciare il concerto di Roma, dove canteranno i loro grandi successi a Terme di Caracalla. Il tour fatto dai due cantautori romani, partirà a nella Capitale, con le date del 5 e 7 giugno 2023. Le altre date estive, previste in giro per l’Italia.

Il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Roma

Dopo il mega concerto allo stadio Olimpico del 18 giugno, Francesco De Gregori e Antonello Venditti tornano a suona insieme a Roma. Lo farà nel tour estivo annunciato per il 2023, dove i grandi artisti romani torneranno a interpretare insieme storiche canzoni come “Peppino” e “La donna cannone”. Pezzi che sono la spina dorsale della musica italiana e che si potranno ascoltare all’interno del palco che verrà installato dentro le Terme di Caracalla.

Con loro sul palco Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. I musicisti accompagneranno i due big della musica italiana all’interno delle 5 date del loro tour estivo, che vedrà toccate anche le città:

17 luglio a Firenze, a piazza Santissima Annunziata;

24 agosto a Siracusa, al Teatro Greco;

28 agosto a Taormina, al Teatro Antico.

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 14 di domani, martedì 7 febbraio, nei circuiti abituali. Un’occasione quindi da non perdere, dove si potrà illuminare una notte d’estate coi grandi successi della musica italiana. In questa occasione, con gli storici pezzi interpretati da grandi cantautori come Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che hanno segnato tante generazioni di persone appassionate della grande musica italiana e soprattutto molto legati alle figure dei due grandi cantautori provenienti da Roma, che con i loro brani hanno scandito la giovinezza di tanti ragazzi.