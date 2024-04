Concertone 1 maggio 2024 a Roma: chi sono i cantanti | Orario, dove vederlo in tv, scaletta

Concerto 1 maggio a Roma 2024, fervono i preparativi. Quest’anno cambia la location: il mega evento per la festa dei lavoratori si sposta al Circo Massimo. Annunciati intanto i conduttori dell’evento. Scopriamo insieme tutte le ultime novità.

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’anno. Parliamo del concertone del 1 maggio a Roma, un appuntamento ormai tradizionale che spesso va ben oltre la semplice cornice artistico-musicale. Sì perché l’evento, oltre a rappresentare una grande festa nella giornata dedicata ai lavoratori, ha rilievo soprattutto al livello politico.

Ma chi salirà sul palco? Quali saranno le esibizioni? Cerchiamo dunque di conoscere tutti i dettagli della manifestazione in programma quest’anno.

I conduttori del concertone di Roma per il 1 maggio

Intanto nelle scorse ore il primo tassello è andato ufficialmente al suo posto. Parliamo della “voce” conduzione che ha portato a svelare i tre nomi che avranno il compito – tutt’altro che semplice – di presentare l’evento. Si tratta di Noemi ed Ermal Meta ai quali si affiancherà anche Big Mama, che recentemente abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo. Tutti e tre non sono nuovi a questa kermesse considerando le loro esibizioni in qualità di artisti negli anni passati.

Tra le novità maggiori dell’edizione 2024 del concertone ci sarà, com’è noto, la location: il festival si sposta infatti al Circo Massimo sostituendo così la tradizionale piazza San Giovanni a causa dei lavori di rifacimento in vista del Giubileo. La grande arena romana del resto è la cornice ideale per maxi eventi di questo tipo anche dal punto di vista logistico se vogliamo (e chissà se in futuro non sarà riconfermata).

Cantanti concertone 1 maggio Roma 2024: scaletta

Archiviato il capitolo conduttori, resta da capire chi salirà sul palco del concerto del 1 maggio 2024. La linea artistica del Concertone, spiegano dall’organizzazione, si svilupperà attorno al concetto “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, si erano esibiti cantanti del calibro di Emma, Geolier, Mr Rain, ma anche Francesco Gabbani e Ariete. Possibile allora, volendo provare a giocare con le anticipazioni, un filo di collegamento con l’ultimo Sanremo: e quindi i vari Alfa, lo stesso Geolier, oppure Ghali e Dargen D’Amico. Ad ogni modo al momento non sono stati resi ancora noti i cantanti che saliranno sul palco del Circo Massimo ma è ormai davvero questione di ore. L’elenco completo degli artisti sarà pubblicato in questa sezione non appena comunicati al pubblico. Vi invitiamo pertanto a continuare a seguire tutti gli aggiornamenti.

In aggiornamento

I vincitori del contest 1MNEXT

Oltre a quelli che potremmo definire “big” ci saranno sicuramente tuttavia anche i 3 artisti vincitori del Contest “1MNEXT 2024” che si esibiranno sul palco per il concertone del 1 maggio. Di seguito l’elenco dei 12 finalisti, selezionati attraverso il voto della Giuria di Qualità e Giuria popolare web:

Atarde (Ancona) Belly Button e il Coro Onda (Roma) Didi (Lendinara – Ro) Fra’ Sorrentino (Marino – Rm) Giglio (Torino) La Musica Di Forte (Copertino – Le) Macadamia (Roma) Margherita Principi (Fano – Pu) Moonari (Roma) Soloperisoci (Roma) Tigri Da Soggiorno (Roma) Velia (Roma)

Dove vedere in tv e in streaming il concerto del 1 maggio 2024 a Roma: orario

Per chi non potrà essere presente di persona l’evento sarà trasmesso in televisione e in diretta streaming (ma anche in radio). I riferimenti sono intanto quello di Rai 3 e Rai Italia mentre in streaming l’evento sarà trasmesso sulla piattaforma RaiPlay. Il concertone del 1 maggio 2024 si potrà ascoltare inoltre su Rai Radio 2. Gli orari: l’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali. Ci sarà anche un’anteprima live condotta da Big Mama con inizio fissato per le 13.15.

L’evento

Il concerto del 1 maggio è promosso dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, ed è organizzato da iCompany. L’accesso all’evento è gratuito.