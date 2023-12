Concertone di Capodanno 2024 a Roma: chi saranno gli artisti presenti al Circo Massimo

Concertone di Capodanno 2024 al Circo Massimo. Comincia il conto alla rovescia per gli artisti che saluteranno il nuovo anno nella Capitale.

Roma vestita a festa per il 2024. Tante le iniziative per salutare il nuovo anno nella Città Eterna. La Capitale è pronta a dare spettacolo e lo farà con un concerto speciale nella notte di San Silvestro. Al posto dei fuochi d’artificio, il volume delle casse al massimo con i migliori artisti del panorama italiano. Ci sarà tutto il materiale a disposizione per una serata da incorniciare, persino cotechino e lenticchie per gli amanti della tradizione: non mancheranno, infatti, gli stand di cibo e piatti pronti.

Anche per far sì che l’ultima notte del 2023 sia speciale persino per coloro che purtroppo saranno costretti a lavorare. In tal senso l’intervento sulla mobilità è netto: mezzi pubblici a disposizione fino alle 2.30 con particolare attenzione all’apertura ulteriore della metropolitana. Il concertone comincerà alle 21.30 e finirà all’1.30 con l’intenzione di intrattenere gli appassionati e magari coinvolgere anche qualche occasionale.

Capodanno 2024, concertone per la notte di San Silvestro: gli artisti al Circo Massimo

Soddisfazione per Gualtieri e la sua Giunta che dichiarano: “Un onore per noi poter far esibire artisti di fama internazionale durante una festività così importante. L’occasione giusta per coniugare cultura e divertimento”. Sul palco del Circo Massimo saliranno, tra gli altri, Francesca Michielin e Lazza. Tutto rimandato – in provincia – invece per Emis Killa. La situazione a Roma resta sotto controllo. Non resta che fare i conti con la grande sorpresa: la presenza di Blanco.

È lui l’artista più atteso della serata romana. Fabbriconi, che ha il padre nativo della Città Eterna, sentirà l’aria di “casa” in questo giorno importante. Non c’è niente di meglio che cominciare il nuovo anno tra gli affetti. Per Blanco ci sarà anche il pubblico. La perfezione in musica, quel che devono cercare di raggiungere anche i suoi colleghi. Il conto alla rovescia è cominciato.