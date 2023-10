Blanco torna sulla scena con un docu-film: “Bruciasse il Cielo” arriva su Prime Video

Blanco torna sulla scena televisiva dopo il caso Sanremo. Le rose, l’ira e la polemica dei fan: in “Bruciasse il cielo” ci sarà anche questo.

Blanco torna protagonista con un docu-film. A novembre arriva “Bruciasse il Cielo” su Prime Video. La voglia di Fabbriconi di mostrare quello che ha fatto in questo periodo è tanta. Qualche tempo di stop dai riflettori televisivi dopo il “caso Sanremo”. Le rose hanno avuto più spine del previsto con il rischio di ripercussioni anche sul piano giudiziario. Le accuse di vilipendio e non solo per aver distrutto le rose di Sanremo. C’è ancora chi parla di “scenetta concordata” in quel contesto, ma paradossalmente non è questo quel che conta ora.

Serve, in primis, archiviare i brutti ricordi in una parentesi che ha visto un giovane dare in escandescenza per dei problemi tecnici. “Ha preso a calci le rose, ma anche il lavoro di molte persone” – disse il Sindaco di Sanremo in occasione della conferenza stampa post evento – poi le scuse e l’oblio. Qualche tempo soltanto con la musica. Sua compagna di vita e punto da cui Fabbriconi è ripartito, anche grazie a qualche live acustico. Non serve altro se non i brividi, citando un suo successo, in grado di farlo risalire sui palchi per divertirsi e cercare di voltare pagina.

Blanco approda su Prime Video: il 9 novembre arriva “Bruciasse il Cielo”

In “Bruciasse il Cielo” – docu-film all’attenzione dei telespettatori il prossimo 9 novembre – si parlerà anche di questo. In special modo, però, si focalizzerà l’attenzione sugli ultimi due anni di lavoro. La collaborazione con Mina, ma anche molto altro: i viaggi in America e Bolivia fino al tour dell’estate 2023. Blanchito è tornato e vuole riprendersi anche quel pubblico che apparentemente sembrava perso.

Un’occasione per ripartire alla sua maniera; con quella sana follia che, però, ha fatto innamorare giovani coetanei delle sue canzoni. Blanco è divisivo, ma resta tremendamente vero. Parte di questa genuinità sarà presente in “Bruciasse il Cielo”, nella speranza che basti per presentarsi sotto un’altra luce. Oltre la ribalta, lontano dai ribaltoni.