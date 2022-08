Concorso Operatori NUE Regione Lazio, 40 posti disponibili: come candidarsi

Ancora concorsi per lavorare in Regione Lazio. Dopo quello indetto per ‘cercare’ 249 persone da inserire nei centri per l’impiego, ora la Regione ha bandito un concorso per Operatori NUE 112. E, questa volta, a disposizione ci sono 40 posti e, anche in questo caso, per candidarsi basta il diploma.

Di cosa si occupa l’operatore e come sarà il contratto

I posti a disposizione, come anticipato, sono 40 e il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Ma di cosa si occupa l’operatore NUE? Le persone che verranno assunte, dopo aver partecipato al concorso, dovranno:

gestire le chiamate ricevute dalle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo 112;

individuare la natura dell’emergenza segnalata e prendere in carico la chiamata con l’attivazione di un audio conferenza per la gestione della conversazione, laddove necessario, in lingua straniera;

ricevere in tempo reale i dati relativi all’identificativo e alla localizzazione del chiamante;

trasferire la chiamata e la scheda contatto alla centrale operativa di secondo livello.

Quali sono i requisiti e come funziona

Per partecipare non ci sono limiti d’età, ma bisogna ovviamente aver compiuto 18 anni. Necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado per prendere parte al concorso, che sarà diviso tra una prova scritta e una orale. Ci saranno domande sulle materie specifiche, sulle capacità logico-deduttive e quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali. Nella prova orale, invece, l’aspirante operatore dovrà sostenere un colloquio basato sulle materie della prova scritta.

CLICCA QUI PER LE INFO

Come inviare la domanda per partecipare

La domanda di partecipazione si deve inviare attraverso il portale reclutamento inPA ed è necessario, per accedere, avere lo SPID e una PEC. C’è tempo per presentare la domanda, come nel caso delle 249 persone da ‘arruolare’ nei centri per l’impiego’, fino al 30 settembre del 2022.

TUTTE LE INFO