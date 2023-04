Condotta rotta e Torpignattara allagata, chiusa temporaneamente la strada: quando riaprirà?

È stata chiusa via di Torpignattara in questi giorni, considerato come la condotta idrica, vecchia di settant’anni, si è rotta è ha provocato un forte allagamento nel quartiere. Acea, che è intervenuta sul problema, ha previsto il cantiere stradale almeno fino alla fine di questa settimana. I tecnici che si sono presentati sul posto, hanno individuato da subito il guasto presente all’interno della zona. Un lavoro multiplo quello dei tecnici Acea, che si sono dovuti interessare anche alla pulizia dei detriti in fango rilasciati sulla strada.

Chiusa via di Torpignattara per allagamento

Ai tecnici intervenuti sul posto, toccherà il cambio della tubatura rotta (cui si discuteva la sostituzione da Novembre 2022) e soprattutto la sostituzione del manto stradale, aperto per effettuare i problemi idraulici del quartiere. Il guasto si è presentato a sorpresa, considerato come la tubatura di quartiere stesse venendo sostituita gradualmente già da diversi mesi. Per evitare grossi disagi, il V Municipio di Roma Capitale aveva posto la strategia di lavorare per “step”. Essendo molto grande la rete idrica del quartiere, si è preferito sostituire tale percorso gradualmente col passare dei mesi.

Il guasto idrico che sta dando problemi ai cittadini

I problemi con la condotta di Torpignattara, si sarebbero presentati nella serata di lunedì 24 Aprile 2023. Quando è esplosa la condotta idrica, un fiume si è scaricato all’interno del territorio. Una situazione surreale, che ha comportato drastiche conseguenze anche sui residenti: nella stessa giornata, i residenti sono rimasti senza acqua nelle case per almeno 10 ore. Ama già da questa mattina ha cominciato a ripulire le strade, dove si erano depositati grandi quantità di detriti e soprattutto fango. La strada, al momento, è stata chiusa per una lunghezza di 600 metri, all’altezza di via Ciro di Urbino. Di pari passo, fino a oggi ACEA ha effettuato le dovute ispezioni sotto il suolo per rilevare il danno avvenuto.