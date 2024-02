Controlli antidroga: 15 persone arrestate, oltre 20 kg di sostanze stupefacenti

Proseguono i controlli antidroga nella Capitale. 15 persone arrestate dalle autorità: sostanze stupefacenti fra hashish e marijuana.

Roma, i controlli antidroga vanno avanti a tappeto. Polizia e Carabinieri indagano nelle principali zone del territorio circostante per debellare i fenomeni di raggiro e spaccio. Sommati alla detenzione e allo smercio di illeciti con attenzione al riciclaggio. 15 persone arrestate nelle ultime ore fra controlli e perquisizioni nella parte interna di Trastevere, Largo Preneste e non solo.

Tutte questioni legate alla diffusione di prodotti altamente allucinogeni. Gli arrestati hanno tutti tra i 24 e i 35 anni. Agiscono da soli e si raggruppano in aree prestabilite con il fine di dividersi l’incasso. Migliaia di euro a disposizione in poche ore, tutte cose che Polizia e Carabinieri hanno annotato e sequestrato.

Blitz antidroga: in manette 15 persone

Anche il ruolo delle vetture diventa fondamentale. Fanno da tramite per il carico in attesa di collocarlo nelle sedi preposte. Gomme, portapacchi e incavo dei sedili i posti dove nascondere più facilmente la droga. Anche ingenti dosi di cocaina a impreziosire giornate ricche finite nel modo peggiore secondo i malcapitati che hanno dovuto rispondere alle autorità con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Numeri importanti che hanno condotto le autorità competenti a interrogarsi su cosa fare in futuro. Proseguono in tal senso gli incontri con al centro la pubblica sicurezza per evitare qualunque discrepanza o negligenza nella gestione quotidiana. La strada da fare è ancora lunga e il territorio è grande: ci sono, però, le buone basi per dare una sferzata allo spaccio. Lo dicono i numeri, ma il lavoro che c’è dietro è l’ulteriore dimostrazione di come cooperazione e unità d’intenti possano fare la differenza.