Coppia di anziani rapinata a Roma est: banditi irrompono armati, 70enne aggredito e legato

Una coppia di anziani è stata vittima di una rapina nella zona di Roma est nei giorni scorsi. Il proprietario sarebbe stato immobilizzato dai banditi (armati) mentre la moglie è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Sul caso indaga la Polizia.

Momenti di puro terrore quelli vissuti da una coppia a Roma est a inizio mese, vittima di una rapina. La banda, come purtroppo sempre più spesso capita, aveva messo nel mirino la villa dove vivono i due coniugi, lui di 70 anni, lei di un anno più piccola. Poco dopo l’ora di cena i malviventi, almeno tre soggetti, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nell’abitazione: l’uomo è stato subito immobilizzato mentre la donna, approfittando di un momento di distrazione dei rapinatori, è riuscita a lanciare l’allarme. Ma andiamo con ordine.

Rapina in villa a Corcolle: cosa è successo

Il raid è scattato intorno alle 22.00 dello scorso mercoledì 3 aprile, in un villino della zona di Corcolle. I banditi, col volto travisato, sono entrati da una porta finestra ed hanno sorpreso gli anziani mentre si trovavano in salotto. L’uomo sarebbe stato aggredito, picchiato e legato ad una sedia mentre la moglie si sarebbe chiusa in bagno riuscendo così ad avvisare le forze dell’ordine.

A quel punto i piani della banda sono saltati: i tre individui avrebbero afferrato quindi il possibile prima di fuggire per evitare di essere presi dalla Polizia. Il bottino, secondo quanto riportato stamani da Il Messaggero, ammonterebbe a circa un migliaio di euro, frutto di un anello e altro denaro contante portato via. Sul posto, nel frattempo, sono arrivati gli agenti e in rapida successione i sanitari che hanno soccorso la coppia di anziani, chiaramente sotto choc.

Indagini in corso

Sul caso indaga ora la Polizia di Stato. A giudicare dal resoconto fornito dall’anziana coppia e dai riscontri effettuati in loco sembrerebbe che a mettere a segno il colpo, non riuscito fortunatamente del tutto, sarebbe stata una banda di esperti che potrebbe aver studiato nei minimi particolari il da farsi. Ma, evidentemente, i criminali non avevano fatto i conti con la freddezza della 69enne.