Rapine in serie a Roma, anziani presi di mira: calci, pugni e ladri in fuga con i gioielli rubati

Rapine in serie nella serata di ieri a Roma e ad essere presi di mira sono stati tutti anziani. I malviventi hanno minacciato e aggredito le loro vittime, alcune delle quali hanno anche avuto necessità di cure da parte dei sanitari del 118.

Coppia di anziani aggredita in casa

Il primo allarme è scattato alle 19. Ad essere stata presa di mira da due malviventi vestiti di nero è stata una coppia di anziani residente in un appartamento al primo piano di via Grottaglie. Pochi giri di parole da parte dei delinquenti per chiedere alle vittime: ‘Dateci tutti i soldi e preziosi che avete in casa’. Ma mentre i due malviventi si aggiravano per casa, l’anziano ha approfittato del momento di distrazione per uscire sul pianerottolo e chiedere aiuto. I due rapinatori ormai scoperti, hanno preferito abbandonare l’appartamento e scappare velocemente prima dell’arrivo della Polizia. I due anziani coniugi hanno avuto bisogno di cure da parte del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Tentata rapina di un 68enne minacciato con un cacciavite

Altro allarme, sempre ieri sera, è scattato alle 19 e 40. Anche stavolta i delinquenti si sono introdotti in un appartamento al pian terreno di via Fabrizio Chiari e hanno minacciato il padrone di casa, un 68enne con un cacciavite: ‘Apri la cassaforte’. La vittima, nonostante la situazione di pericolo, è riuscito a reagire e mettere in fuga i rapinatori che sono andati via trafugando vari oggetti d’oro e monili che hanno trovato in casa. Anche in questo caso ad accorrere sono stati gli uomini della Polizia che hanno raccolto le dichiarazioni del 63enne per ricostruire i fatti e mettersi sulle tracce dei malviventi.

Un altro anziano è stato aggredito e rapinato di cellulare, carte di credito e documenti

Ma la serata di interventi per rapine non è finito qua, sempre ieri, infatti, un 63enne è stato aggredito in via Fratelli Mazzocchi e gli sono stati sottratti cellulare, carte di credito e documenti. Sul posto ancora una volta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire agli autori.