Ostia, finti poliziotti rapinano 29enne di portafogli, cellulare e auto

Hanno seguito un automobilista, lo hanno bloccato e fingendo di essere poliziotti si sono fatti consegnare portafogli, cellulare e auto. Una rapina terminata con l’arresto dei due malviventi rintracciati dai Carabinieri della Stazione Roma Casal Palocco che hanno rintracciato e fatto scattare le manette ai polsi di due romani, di 33 e 38 anni.

In due hanno seguito e bloccato l’auto di un 29enne per rapinarlo

La scorsa sera, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti con tempestività in via Cesare Pascucci dove un 29enne, originario di Napoli, alla guida della sua autovettura era stato seguito per un breve tratto di strada da un’auto che lo ha poi superato e bloccato. Dal veicolo sono scesi i due indagati che, fingendosi appartenenti alle forze di Polizia, hanno costretto la vittima a consegnare portafogli e telefono cellulare oltre al veicolo.

I Carabinieri in breve hanno rintracciato l’auto e fermato i due rapinatori

I Carabinieri, allertati dalla vittima della rapina, si sono messi subito in cerca dei due rapinatori e in breve hanno rintracciato l’autovettura rubata in un’area di parcheggio. Una volta individuata la vettura hanno dato vita a un mirato servizio di osservazione, utile a individuare i rapinatori che nel frattempo sono tornati sul posto per spostare il veicolo. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto per rapina in concorso e disposto per loro la misura cautelare della custodia in carcere. I Carabinieri hanno anche identificato e denunciato un terzo complice, 50enne romano, trovato in possesso delle chiavi del veicolo rapinato al 29enne.

Si precisa che il procedimento versa ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.