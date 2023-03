Cosa fare a Roma con i bambini sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: gli eventi in programma per la Festa del Papà. Con la Festa del Papà, ufficialmente arriviamo al terzo weekend del mese di Marzo e oltretutto entriamo a tutti gli effetti nella stagione primaverile, con un graduale aumento delle temperature, l’allungamento delle giornate e soprattutto un sempre maggiore bel tempo. La ricorrenza dei Papà, almeno per questo 2023, ricade di Domenica. Giornata libera da impegni lavorativi e scolastici, che vi permetterà, con grande fantasia, di festeggiare alla grande i vostri padri.

Come festeggiare la Festa del Papà a Roma?

La prima visita che potreste fare, come consiglia anche RomaToday, è al Circo Massimo. Presso il “Garum Museo e Biblioteca” di via dei Cerchi, si svolgerà il “Ficus al Massimo”. Una mostra dove all’interno si parlerà di antiche ricette, utensili e macchine per preparare il cibo, oltre a poter ammirare anche le eccellenze odierne del fatto a mano. Poi dalla mattina al pomeriggio del 19 marzo, troviamo “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day”, ovvero la manifestazione dedicata alla solidarietà. Qui troverete: animazione, giochi vintage, robotica, coding, laboratorio dei piccoli chef, massaggi per i bambini, caccia al tesoro, clownerie, massaggi armonici con campane tibetane, massaggi viso giapponesi, lezioni gratuite con metodo Feldenkrais, danze orientali e tanti laboratori.

Al Ragusa Off, ci sarà per tutto il fine settimana il “St. Patrick’s Weekend 2023”. Si prevedono fiumi di birra, per deliziare i papà appassionati della storica bevanda. A piazza Enrico Fermi, nei pressi di viale Guglielmo Marconi, arriva l’Internation Street Food a Roma. Un evento per deliziare, con i vostri papà, le delizie gastronomiche dello street food provenienti da tutto il mondo. Un evento che non bisogna assolutamente perdersi. Al CSOA Forte Prenestino, si svolgerà “Enoteca 2023”, ovvero un festival dei migliori vini in circolazione. Anche in questo caso, con papà appassionati di enoteca, portandoceli farete un pensiero gradito.