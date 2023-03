Cosa fare a Roma e sul litorale romano sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: gli eventi in programma. Questo sarà un nuovo weekend all’insegna delle attività culturali e soprattutto delle attività da fare all’aria aperta, come sarà appunto la Maratona di Roma di questa domenica. Già stasera, 17 marzo 2023, avremo modo di festeggiare il Saint Patrick day per gli amanti della birra, con eventi che interesseranno lo storico Rione Monti e gli altri pub irlandesi sparsi per la Capitale. Domenica invece, 19 marzo 2023, sarà tempo della Festa del Papà.

Cosa fare a Roma questo weekend?

Questo venerdì alle 16, sull’Appia Antica sarà organizzata una visita guidata alle catacombe di via Latina. Ai turisti, verrà mostrato il cantiere di scavo in quel punto della Città, guidati dal responsabile del sito dott. Santino Alessandro Cugno. L’iniziativa culturale punta a far conoscere alle persone i nuovi ritrovamenti effettuati lungo quella zona dell’Appia Antica, come possono essere la tomba dei Calpurni e gli scavi della villa degli Anicii.

Presentazione del libro “Generazione Settanta” a Fregene

Sempre all’insegna della cultura, e in questo caso della letteratura, avverrà la presentazione del libro “Generazione Settanta”, scritto dall’Assessore capitolino Miguel Gotor. La presentazione avverrà questo pomeriggio alle ore 18, presso la Casa della Cultura – Biblioteca Pallotta di via della Pineta 140, a Fregene. L’evento rientrerà in un percorso culturale, con gli incontri che saranno raccolti nella manifestazione culturale “Fiumicino Legalità”.

Lo spettacolo “Che classe” al Teatro 7 OFF

Fino a domenica 19 marzo 2023, andrà in scena lo spettacolo “Che classe” presso il Teatro 7 off, situato a via Monte Senario 81A, nel quartiere Jonio. Scritto da Veronica Liberale e con la regia di Pietro De Silva, dovrebbe trattarsi di una commedia divertente inerente i temi della scuola.

“Terapia di gruppo” al Teatro Dafne di Ostia

A Ostia, fino a domenica 19 marzo andrà in scena lo spettacolo “Terapia di Gruppo”. Lo spettacolo si svolgerà presso lo storico Teatro Dafne, situato presso via Mar Rosso 327. Lo spettacolo riguarderà un gruppo di ansiosi, che messi in gruppo dovranno organizzare un qualcosa nelle successive due ore.