Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi nella Capitale sabato 14 e domenica 15 maggio

Questo tempo sembra un sogno. Dopo mesi di incertezza, meteo imprevedibile, una primavera che sembrava non volesse proprio arrivare, ecco il caldo. Un caldo che ricorda l’estate sempre più vicina. E come approfittarsi delle belle giornate se non facendo un giro per Roma questo weekend? Ecco tutti i programmi disponibili

Cosa fare questo weekend a Roma

Sabato 14 e Domenica 15 Maggio segnano il weekend di metà mese, quindi, il periodo in cui le attività iniziano ad allungare gli orari di lavoro. Periodo in cui iniziano le sagre, spettacoli all’aperto, mostre tutta la notte. Insomma, il periodo in cui tra una sessione e un’altra all’università, gli esami a scuola, e l’inizio della stagione estiva, pensare di poter iniziare ad uscire fino a tardi e con tempo più che gradevole, fa passare i pensieri. Nel dettaglio i programmi:

La notte dei musei a Roma

Finalmente torna la notte dei musei nella Capitale. Dopo il lungo periodo di stop causa pandemia, questo evento è atteso davvero da molti. Dalle 20 all’1 gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale saranno ininterrottamente aperti al pubblico. L’evento è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Qui tutti i musei aperti: Roma, torna la ‘Notte dei Musei’ dopo 2 anni: ingressi gratuiti sabato 14 maggio

Notre Dame de Paris a Roma

Dal 12 al 22 Maggio il Plazzo dello Sport sarà occupato dal meraviglioso cast originale che porterà in scena Notre Dame de Paris. Uno spettacolo straordinario, con ballerini, cantanti, attori, performer eccellenti. Dopo vent’anni dall’esordio dell’opera, ritorneranno i protagonisti che per tutto questo tempo ci hanno fatto sognare.

Lola Ponce (Esmeralda)

Giò Di Tonno (Quasimodo)

Vittorio Matteucci (Frollo)

Leonardo Di Minno (Clopin)

Matteo Setti (Gringoire)

Graziano Galatone (Febo)

Tania Truccinardi (Fiordaliso)

Mercatino Giapponese

Ormai il Mercatino Giapponese all’Ippodromo Capannelle è molto famoso. Uno spazio in cui vengono esposte tutte le usanze del Giappone. Cibo, arte, abbigliamento, giochi, ricordi, tutto immerso in un’atmosfera magica. Chi decide di andare vestito con gli abiti tradizionali, chi da personaggi legati alla cultura giapponese, uno spazio in cui sicuramente ci si può sentire liberi. L’evento è assolutamente gratuito.

Il festival del Verde e del Paesaggio

Il 13, 14, 15 Maggio, all’Auditorium Parco della Musica, torna finalmente il Festival del Verde e del Paesaggio. In un tempo in cui tutto è velocizzato, in cui spazio e tempo sono due concezioni molto volubili, l’evento ha l’obiettivo di poter fermare l’attimo cercando di concentrare l’attenzione su quanto sia importante il contatto con la Natura. Ci sarà un programma di workshop di flower design, fiori di carta, sketch botanico, consulenze, aperitvi pic nic, e tanto altro. Una buona occasione per scambiare due chiacchere circondati dalla Natura e dalla serenità.

La Sagra delle Fragole

Per il 14 e il 15 Maggio si è organizzata la Sagra delle Fragole di Carchitti. Per chi è amante delle fragole è un’occasione da non perdere. Cibo buonissimo accompagnato da musica folk tutto il giorno. L’evento inizia alle 10 in cui saranno già presenti bancarelle, seguite da sfilate, attività e tantissimo divertimento.

“Beviamoci Sud”

Finalmente il festival dei vini di tutto il sud d’Italia. Non ha bisogno di tante presentazioni. L’obiettivo dell’evento è quello di poter omaggiare le aziende che rappresentano il nostro meraviglioso Sud Italia. Aziende che trasmettono tutte le caratteristiche del loro posto rispettando e mantenendo sempre una qualità ottima del prodotto. Si potrà degustare una quantità illimitata di vino scoprendone la storia e la personalità unica.

Torna “Formaticum”

Sempre questo weekend a Roma ci sarà il primo salone del formaggio italiano. Chi ha un ristornate, opera nel settore, può sia degustare i prodotti che acquistarli. Stessa cosa per chi ama il formaggio! Un’occasione quindi da non perdere. Tutti i prodotti sono scelti dalle aziende italiane in base alla loro qualità, attenzione per l’ambiente, cura del prodotto.

Il festival dell’arrosticino e della cucina abruzzese

Si sa, gli arrosticini abruzzesi sono qualcosa di davvero irrinunciabile. Il modo in cui vengono fatti e i prodotti sono insostituibili, per questo così tanto amati. A tal proposito Roma ospiterà la squadra di Bracevia a Tutta Pecora per offrire due giornate (Sabato 14, Domenica 15) all’insegna del sapore unico dell’Abruzzo. L’evento sarò organizzato all’AgriPark di Via Castel di Leva, uno spazio esterno della Cooperativa Biologica Agricoltura Nuova.

La sfilata di Kimono a Fontana di Trevi

Domenica Akira Yoshida inaugurerà il suo locale con un festival speciale della fioritura dei ciliegi e una sfilata di moda dedicata agli antichi kimono vintage degli anni ’20. Ci sarà inoltre una mostra pittorico e fotografica, cibo e cocktail tutto ispirato al Giappone.