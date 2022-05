Ostia, al via la stagione balneare…ma mancano i bagnini: è caos

La bella stagione è ormai arrivata e le località balneari iniziano ad essere prese letteralmente d’assalto dai turisti e non solo. Non fa eccezione Ostia, la città del litorale romano da sempre ambita meta turistica. Ma c’è un però. Sulle spiagge libere continua infatti a regnare il caos e l’apertura della stagione, tra disservizi di vario genere, sembrerebbe non inaugurarsi nel migliore dei modi.

Inizia la stagione ma…senza bagnini e non solo

L’inizio della stagione estiva è targato 14 maggio ma sembrerebbe che non tutto stia andato nel verso desiderato. A destare preoccupazione, tra le altre cose, a poche ore dall’inizio della stagione è l’assenza dei bagnini le cui postazioni domani saranno vuote. Il motivo? Il bando predisposto dall’amministrazione locale per reclutare i bagnini, per l’appunto, è partito in ritardo e come questo non fosse sufficiente, non è stato ancora aggiudicato.

Una delle mete preferite dai turisti e non restano i Cancelli, a Castel Porziano. Qui, domani, i chioschi saranno aperti e in funzione ma, come abbiamo anticipato, la presenza dei bagnini non è purtroppo assicurata. Chi non vuole rinunciare ad un weekend di vacanza al mare domani si troverà ahimè ad affrontare non pochi disagi, legati soprattutto all’estrema burocrazia che circonda l’amministrazione.

Il punto di vista dei gestori

Il clima di incertezza si manifesta anche negli stessi concessionari dei chiostri di Castel Porziano i quali ‘Non sanno cosa accadrà nella giornata di domani’, e la presenza de bagnini rimane un’incognita anche per loro: ‘dovrebbero esserci i bagnini ma nessuno ci ha comunicato se ci saranno limitandosi solamente a installare i cartelli multilingue’, commentano.

Ma non solo Castel Porziano, la situazione accomuna, purtroppo, anche i gestori delle altre spiagge libere che lamentano la scarsa pulizia e la bonifica di alcuni spazi dell’arenile, nonché la presenza di alcuni problemi tecnici di non immediata soluzione che potrebbero dar luogo ad alcuni disagi per i villeggianti. Insomma, la situazione non è certo delle migliori e la giornata di domani rappresenterà senz’altro un bel banco di prova.

Immagine di repertorio