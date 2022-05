I delfini danno spettacolo: avvistati al largo tra Ostia e Torvaianica (VIDEO)

Un branco di delfini, circa una ventina, è stato avvistato questa mattina al largo delle secche di Tor Paterno, di fronte al Villaggio Tognazzi, lungo la litoranea Ostia–Torvaianica. A testimoniare l’avvistamento i video girati da Sabrina Macchioni, titolare del Blue Marlin, il Centro immersioni di Ostia.

Sabrina Macchioni stamattina, insieme ad altre persone, ha passato la giornata della Festa della mamma in mare. Una giornata diversa ed emozionante, premiata dall’incontro con i delfini.

Il gruppo di escursionisti marini, accompagnati da Sabrina, è rimasto entusiasta. Tutti con i cellulari alla mano, hanno ripreso il branco di tursiopi che, senza alcuna paura, si sono avvicinati all’imbarcazione. I delfini hanno offerto uno spettacolo indimenticabile.

Leggi anche: Torvaianica, c’era una volta la “Piazza di Biagio”: da ristorante dei VIP a Ecomostro, la storia di uno dei luoghi più iconici del litorale

Delfini vicini alla costa

I video sono poi stati postati sul profilo di Sabrina. “Per chi è rimasto a casa in questa giornata”. Il branco di delfini ha accompagnato l’imbarcazione per un lungo tratto. Poi gli escursionisti hanno proseguito, per andare a fare le loro immersioni nelle secche di Tor Paterno. I delfini hanno continuato a nuotare e giocare indisturbati a ridosso della costa, cosa è ormai è diventata una piacevole abitudine.