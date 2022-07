Covid, oggi nel Lazio oltre 10.000 casi e 15 morti: salgono i ricoveri

Continua a correre il virus e la pandemia, nonostante le restrizioni siano sempre meno, non si può dire (purtroppo) ancora sconfitta. E i casi in aumento nelle ultime settimane lo stanno dimostrando. Nel Lazio oggi si sono registrati oltre 10.000 nuovi contagi (per l’esattezza 10.062, mentre ieri ne erano 13.386). Ma salgono i ricoveri e le terapie intensive.

I dati Covid del 13 luglio nel Lazio

Sono 10.062 i nuovi casi registrati nel Lazio, contagi leggermente in calo rispetto alla giornata di ieri. In aumento, invece, i ricoveri (+41 pazienti in ospedale) e le terapie intensive, che aumentano di 6 posti. Ma ecco nel dettaglio tutti i dati di oggi:

Ricoverati + 41

Terapie intensive +6

15 morti

+2971 in isolamento

7029 guariti

Il bollettino delle Asl

Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.648 5 Asl Roma 2 1.618 4 Asl Roma 3 1.499 2 Asl Roma 4 433 1 Asl Roma 5 963 0 Asl Roma 6 921 0 Latina 1.358 0 Rieti 215 1 Viterbo 416 1 Frosinone 991 1

Come prenotare la quarta dose nel Lazio

Intanto, nel Lazio a partire da questa sera si potrà prenotare la quarta dose di vaccino. Che è rivolta ora sì agli over 80, ma anche agli over 60 e ai pazienti di ogni età con fragilità. La somministrazione della seconda dose booster potrà essere fatta dal medico, nelle farmacie o negli hub vaccinali, ma bisognerà far trascorrere almeno 120 giorni. Dall’eventuale positività o dall’ultimo richiamo.

