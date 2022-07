Quarta dose per gli over 60: prenotazioni da domani 13 Luglio 2022

Imperterrito il virus continua la sua corsa diventando, giorno dopo giorno, sempre più contagioso. Questo, ovviamente, ha portato l’aumento dei casi e così anche di tutti i disagi annessi. Quella sensazione di ‘normalità‘ e ‘libertà‘ sembra essere durata ben poco. Proprio per questo, per accelerare la campagna di vaccinazione e poter estendere la quarta dose di vaccino anche agli over 60, domani 13 Luglio 2022 inizieranno le prenotazioni nel Lazio. Ecco tutte le informazioni.

Leggi anche: Covid, parla Garattini: ‘Niente concerti, rimettiamo le mascherine’

Nel Lazio le prenotazioni per la quarta dose partono il 13 Luglio

“Da mercoledì 13 Luglio alle 24:00 saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti covid19. A comunicarlo l’assessore Alessio D’Amato. Ricordiamo che, oltre gli over 60 e 80, il vaccino è previsto anche per i soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute.

Dove si potrà fare?

Nel Lazio riapriranno, quindi, alcuni hub vaccinali. La quarta dose, infatti, a Roma si potrà fare in questi punti:

La Vela a Tor Vergata

La Stazione Termini

L’istituto Spallanzani

Piazzale Ostiense Acea

Il richiamo potrà essere somministrato anche dal medico di medicina generale o nelle farmacie, quelle che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Per tutte le altre informazioni consultare questo sito

Per le prenotazioni