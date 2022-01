Allarme a Roma, maniaco insegue i ragazzini e poi si masturba: indaga la polizia

Sui social si rincorrono i messaggi dei genitori, partiti da una prima conversazione, copiata e incollata nei gruppi di quartiere per avvisare chiunque abiti in zona: un molestatore segue i ragazzini, maschi e femmine che siano, senza fare distinzioni, per poi masturbarsi davanti a loro. Succede a Roma Nord, soprattutto nella zona compresa tra Ponte Milvio, Corso Francia e il Fleming, nel XV Municipio.

Maniaco segue i ragazzini: il messaggio di una mamma

“Attenzione – si legge nel messaggio originale, postato ieri nei vari gruppi – mi è pervenuta stasera la segnalazione di una mamma residente nel quartiere, che diffondo per opportuna conoscenza di tutti voi. In zona sta girando un maniaco/esibizionista: ieri ha cercato di importunare una bambina uscita dalla Nitti (la scuola di Via Francesco Saverio Nitti, ndr) alle 16:00 lungo il percorso scuola/casa, seguendola con una macchina, una Smart nera“.

“Oggi – prosegue la mamma – ha invece importunato a piazza Diodati due ragazzini di circa 13 anni, inseguendoli a piedi. L’identikit che è stato fornito da tutti e 3 i malcapitati è il seguente: maschio caucasico, capelli e barba scura, indossava in entrambi gli episodi una giacca blu”.

Le altre vittime del molestatore

Analogo episodio nella piazza piazza del mercato della stazione di Vigna Clara, dove l’uomo ha avvicinato due 14enni che stavano giocando con gli skateboard e si è masturbato davanti loro. Anche in questo caso la descrizione dell’uomo coincide perfettamente.

La donna si raccomanda con gli altri genitori: “Fate molta attenzione con i vostri figli”, cercando di divulgare il più possibile il messaggio. Dell’accaduto è stata informata la polizia, alla quale sono stati anche girati i messaggi dei genitori: ad indagare sul molestatore gli uomini del distretto ponte Milvio, diretto da Alessandro Gullo.